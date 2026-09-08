三商巧福冷凍調理包75折！新品水餃登場 福勝亭定食199元

中秋節將近，餐飲業者搶攻連假聚餐與居家備餐商機。三商巧福即日起至9月30日推出三商i美食卡會員限定優惠，指定門市冷凍調理包2件任選75折，並推出全新高麗菜豬肉餃子；福勝亭則自9月7日至13日推出「限時激安週」，兩款豬排定食由原價230元降至199元。

三商巧福此次新推出高麗菜豬肉餃子，以高麗菜搭配豬肉製成，除了水煮、香煎，也可加入三商巧福牛肉湯搭配成牛肉湯餃，瞄準家庭正餐、宵夜及連假備餐需求。

此次會員限定75折品項除新品水餃外，也涵蓋家常紅燒牛肉湯、蔬果精燉牛肉湯、黑胡椒豬柳、咖哩雞肉及三商鮮五丼牛丼包等冷凍調理商品。

線上通路同步祭出優惠，三商（2905）i商城自9月7日至11月30日推出指定冷凍調理包單件9折，消費者可透過三商i美食卡APP進入「i商城」或「i買跨店用」選購，票券也可轉贈親友，再至指定門市取貨。

福勝亭則鎖定開學後聚餐需求，自9月7日至13日推出「限時激安週」，香酥炸腰內肉定食及開運豬排定食原價均為230元，期間優惠價199元，內用、外帶及外帶線上訂購皆適用。

其中，香酥炸腰內肉定食主打細嫩肉質與酥脆外皮，開運豬排定食則採用厚實豬排，兩款餐點均搭配高麗菜絲、白飯、味噌湯、日式醬菜及蒟蒻飲，內用另提供白飯與高麗菜絲續加。