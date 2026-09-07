快訊

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

獨／台股量能高頻傳「轉圈圈」！證交所再召券商董總 緊盯三大雷區

聽新聞
0:00 / 0:00

3個大披薩799！達美樂×乾杯「和牛御豚燒肉披薩」新登場 外帶享半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「燒肉澎湃套餐」內含和牛御豚燒肉大披薩、經典系列大披薩與副餐，每套899元。圖／達美樂提供
「燒肉澎湃套餐」內含和牛御豚燒肉大披薩、經典系列大披薩與副餐，每套899元。圖／達美樂提供

連鎖披薩達美樂」本季攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選澳洲和牛與在地台灣豬入料，為中秋佳節帶來不同的燒肉滋味。

本次推出的新品「和牛御豚燒肉披薩」使用澳洲和牛與在地台灣豬為主角，搭配乾杯燒肉醬汁以及莫札瑞拉起司，能夠品嚐到烤肉鹹香與起司奶香，即日起外帶享5折折扣，優惠價449元。達美樂並推出中秋期間限定「燒肉澎湃套餐」，內含和牛御豚燒肉大披薩、經典系列大披薩，以及鱈魚星星4塊、香烤雞條5條與1.25L可樂，每套899元。

針對中秋團聚，達美樂也提供「經典系列大披薩3個799元」，亦可加價升級「和牛御豚燒肉披薩」。另外還有「招牌系列大披薩買大送大再送大可樂」優惠方案，每套590元。

達美樂提供「經典系列大披薩3個799元」優惠方案。圖／達美樂提供
達美樂提供「經典系列大披薩3個799元」優惠方案。圖／達美樂提供

「達美樂」本季攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出「和牛御豚燒肉披薩」。圖／達美樂提供
「達美樂」本季攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出「和牛御豚燒肉披薩」。圖／達美樂提供

達美樂 燒肉 披薩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

達美樂聯手乾杯！和牛燒肉變披薩 中秋限定外帶半價449元起

鳥貴族「899吃到飽」又多一間！加碼「多送1小時」 串燒、炸物無限吃

別等深夜牛肉麵！台北十大牛肉麵人氣榜

還沒點餐就中招？前員工爆便宜吃到飽「暗黑3陷阱」 加價升級竟是白花錢

相關新聞

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，中央氣象署預報員王品翔表示，周三至周五受到東北季風影響，北東降雨增加，尤其周五基隆北海岸、宜花慎防較大雨勢；溫度部分，白天仍有30度以上高溫，夜晚低溫可降到22至24度。

北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

毒癌油風暴持續延燒，日前雙北市府陸續在麻油、胡麻油各一款驗出苯駢芘，北市衛生局擴大抽查，除針對市售油品抽驗外，也針對上述自主通報問題油品非同批產品或不同品項油品予以抽驗，共抽驗43件，檢出4件麻油產品不符規定，皆為業者自主通報同品項、不同批號油品，先前已要求預防性下架。

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵公司化邁入第3年，準點率仍為人詬病，消基會指出，台鐵先前票價調漲時稱可提高服務水準及列車準點率，數據也顯示114年度準點率達97.02％，但與民眾感受明顯不符，若不排除不可抗力因素，列車準點率僅94.83％，「等於每20班列車就有1班明顯延誤」，要求台鐵統一年度準點率統計、建立誤點原因及改善追蹤制度，以及要求將旅客實際準點率納入台鐵績效考核。

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

若見辦公室日光燈偶爾閃爍，要當心可能是眼睛發出的求救訊號。日前有網友透露，過去常覺得辦公室電燈在閃，問同事卻都說沒感覺，直到閃爍頻率增加前往醫院檢查，才驚覺「雙眼視網膜早已破洞」，若再延誤就可能惡化為視網膜剝離。貼文曝光後釣出南韓首爾江南知名眼科醫師親自留言解惑，並傳授快速自我判斷閃光異狀的關鍵原則。

旗艦餐飲評鑑「500盤2026」9/21全面發布！重量級評審曝光、跨界「盤後派對」引爆熱潮

指標質感媒體《500輯》邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」將於9月21日盛大揭曉第6屆得盤名單。

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

異位性皮膚炎不只影響健康，中重度病友為了改善膚況，生活中更負擔大筆隱形開銷。調查顯示，中重度患者高達72％病友至少看過6位以上的醫師，近3成每月自費醫療費用逾兩萬元，逾五成病友每月需花費超過5000元在防蟎、空氣清淨機等開支，更因為搔癢而長期失眠，外觀紅腫影響自信與社交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。