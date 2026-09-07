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3個大披薩799！達美樂×乾杯「和牛御豚燒肉披薩」新登場 外帶享半價
連鎖披薩「達美樂」本季攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選澳洲和牛與在地台灣豬入料，為中秋佳節帶來不同的燒肉滋味。
本次推出的新品「和牛御豚燒肉披薩」使用澳洲和牛與在地台灣豬為主角，搭配乾杯燒肉醬汁以及莫札瑞拉起司，能夠品嚐到烤肉鹹香與起司奶香，即日起外帶享5折折扣，優惠價449元。達美樂並推出中秋期間限定「燒肉澎湃套餐」，內含和牛御豚燒肉大披薩、經典系列大披薩，以及鱈魚星星4塊、香烤雞條5條與1.25L可樂，每套899元。
針對中秋團聚，達美樂也提供「經典系列大披薩3個799元」，亦可加價升級「和牛御豚燒肉披薩」。另外還有「招牌系列大披薩買大送大再送大可樂」優惠方案，每套590元。
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