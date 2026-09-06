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CoCo茉香凍奶綠「買1送1」現省60元！發發「桂花香檸優格」新品享88折
迎來品牌好友日，連鎖手搖飲「CoCo都可」於9月9日推出「茉香凍奶綠（L）」限時優惠，凡當天打開官方LINE領取優惠券，憑券即可享「買1送1」優惠，現省60元。另外針對「2杯99元」方案，本月也新增「芒裡偷閒茉香凍」、「芒果美式」，優惠總品項達到8款，另外還有紅柚香檸美式(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、粉角奶茶(L)、紅柚雙響炮(L)、擂擂穀麥奶茶(L)、粉角檸檬冬瓜(L)可供選擇，均享2杯99元。
迎接初秋到來，主打優格手搖飲的「發發」推出全新「花開富桂」系列。「桂花香檸優格」將桂花與香檸融入招牌優格中，具有檸檬的清爽微酸，還有優雅的桂花香與乳香，每杯90元。「桂花凍凍香檸金萱」以底蘊回甘的金萱茶搭配桂花清香，佐以酸甜香檸提味，再加入桂花凍，具有豐富口感層次，每杯65元。
慶祝新品登場，9月20日前，凡訂單購買飲品滿5杯並包含一杯桂花新品，即享「整筆訂單88折」專屬優惠。
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