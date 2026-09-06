CoCo茉香凍奶綠「買1送1」現省60元！發發「桂花香檸優格」新品享88折

脂肪最容易囤積在腰部，亦是全身最難瘦下來的部位之一，不少人節食、斷食、運動，甚至反覆減重後，腰腹脂肪仍頑固不退，且肌肉先流失。台北醫學大學附設醫院副院長、體重管理中心主任王偉表示，健康減重的關鍵是「盡量留住肌肉、減少脂肪」，對於局部脂肪困擾，目前有低能量雷射等非侵入性方式，可作為體態管理的輔助工具。

2026-09-06 15:57