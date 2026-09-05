國旅補助開跑！0元住2晚、660元起超殺價 晶華送4千、福容萬元一次看

交通部觀光署平日住宿補助上路，第一晚最高補助800元、第二晚再加碼1,200元，符合生日住宿金資格者另有1,200元優惠，最高可享3,200元補助。中央政策啟動後，各地政府及飯店業者也紛紛加碼，從房價折抵、餐飲抵用金、房型升等，到溫泉、門票、在地體驗等通通送，甚至出現「0元住兩晚」、「每人每晚660元起」等超殺價格，讓平日出遊成為今年秋冬國旅的新戰場。

●花蓮富野 中央地方補助疊加「0元住兩晚」

花蓮成為這波國旅補助的熱門戰區，富野集團旗下花蓮富野渡假酒店推出三天兩夜住房加碼，搭配中央及花蓮縣政府住宿補助，最高可折抵4,000元，業者表示，指定房價扣除補助後可達「0元住宿」，等同免費入住兩晚，另再贈600元富野住宿折價券，可於下一次入住指定飯店時使用，優惠效期至明年底。

富野集團旗下其他飯店，符合連住兩晚條件者也加贈600元住宿折價券。

●台北晶華 連住兩晚送4千元餐飲金

台北晶華酒店推出「晶采國旅假期」，2人入住每房每晚2,800元起，3天2夜入住豪華客房；若兩晚皆使用國旅住宿補助，房內再加贈4,000元餐飲抵用金，可使用於栢麗廳、azie中庭餐廳及上庭酒廊。

●福容 最高萬元禮遇，連住、生日都有加碼

福容大飯店旗下多家據點同步響應，祭出最高1萬元「禮遇券」。福容徠旅最高可享3,500元房價優惠，指定房型最低1,125元／人／晚；福容福隆推出指定住房專案，退房後可獲最高1萬元禮遇券，可用於住房、餐飲、房型升等及休閒活動。

福容淡水漁人碼頭依住宿天數加贈400至600元館內消費額度，生日再加碼600元；麗寶福容推出家庭住房搭配餐食方案，花蓮福容也推出住房及地方加碼優惠。

●台北圓山 連住升等送Buffet晚餐

台北圓山大飯店推出「秋光漫遊‧連住升等」，平日2人入住，每人每晚2,980元起，免費升等天際客房，並提供每日雙人早餐、松鶴Buffet雙人晚餐及西密道文化導覽。

搭配國旅住宿補助，連住兩晚最高可折2,000元，飯店餐廳及覓到by吧沐另有優惠，適合安排秋季台北城市漫遊。

●北投老爺 連住最高再享4千元優惠

北投老爺酒店9月至11月推出平日住房加碼，週日至週四入住指定專案，可搭配國旅住宿補助，包括「湯之日和」、「綠旅假期」、「獨旅假期」、「沐時光SPA」及「老爺式旅行」。

入住1晚可享政府補助800元、飯店再加碼800元；入住2晚，政府補助最高2,000元，飯店再加碼最高2,000元，部分加碼可選擇餐飲、SPA或下次住宿使用。

●力麗觀光 茶香串起日月潭、宜蘭秋冬旅遊

力麗觀光旗下力麗哲園日潭館、月潭館、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店及宜蘭力麗威斯汀度假酒店，則以「茶香」串聯秋冬旅遊。

力麗哲園日潭館推出「好眠旅店」，平日週日至週四雙人入住4,000元，含雙人早餐、好眠備品，並免費升等四人房，再贈魚藻餐廳500元餐飲抵用券。

月潭館「住進日月潭‧雙晚慢旅」雙人3天2夜7,000元，免費升等四人房、每日早餐，另贈砂鍋煲買一送一，連住兩晚最高折2,000元。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店平日入住，每晚再贈1,000元餐飲抵用金，連住兩晚最高2,000元；秋冬並推出「紅茶山湖旬味」，將日月潭紅茶、南投新米及山湖食材融入料理。

宜蘭力麗威斯汀則以宜蘭新米、當季海鮮及三星蔥推出「蘭陽秋收新米御膳」，餐後搭配「美人晚安茶」。持生日券入住者，除1,200元房價折抵外，兩館同步再贈紅酒1瓶。

●小鹿文娛 全台旅宿最高85折

小鹿文娛旗下台北、台南、花蓮、墾丁等旅宿，9月1日至11月30日推出平日住宿優惠，官網指定專案最高85折，部分房型含早餐。

花蓮上海102民宿推出指定平日房型優惠，部分日期甚至有「0元入住」；台北據點提供點心、Happy Hour等禮遇，台南、墾丁則有神秘小禮、延後退房及寵物友善等優惠。

●和逸台南 壽星住一晚送蛋糕、拍立得

和逸飯店‧台南西門館推出「驚喜同樂月」，9月限定「生日有你 HAPPY DAY」住房方案，3,650元起含早餐、生日蛋糕、生日帽、拍立得及神秘小禮。

9月符合條件的訂房者還可抽價值最高3,000元的生日房間布置；AMAZZING CLUB會員周日至周四入住「逸起享樂」，3,150元起含自助早餐及499元「GOAL!進球放電餐」。

●宜蘭綠舞 4人入住平均每晚不到1,900元

宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「假期出走中」，雙人一泊二食4,890元起，四人房7,590元起，平均每人每晚不到1,900元。

專案入住至11月30日，平日周一至周四免加價，另贈雙人下午茶及四款經典體驗任選一項，再加碼雙人滑索體驗；「遊樂園留宿」集點則可兌換餐飲、遊樂及住宿優惠。

●高雄圓山 補助後平均每人每晚350元有找

高雄圓山大飯店「FUN大假」平日3天2夜城市景雙人房5,999元，含每日雙人早餐，11歲以下兒童最多2名免費入住，湖景房可加價升等。

搭配政府補助最高折3,200元後，房價2,799元起，以2大2小計算，平均每人每晚不到350元；生日旅客使用生日住宿補助，再贈2顆奶油泡芙。

●阿里山賓館 蜜月套房加碼逾8千元

阿里山賓館推出「浪漫蜜月」專案，9月3日至10月26日入住20坪以上套房，包含天鵝夜床、特色晚餐、香檳、拍立得及小笠原夜間觀星等體驗，附加價值超過5,000元。

生日旅客另有約3,000元生日禮，搭配國旅補助後，整體禮遇最高可超過8,000元。

●瑞穗天合 補助、地方加碼再疊Dress Code

瑞穗天合國際觀光酒店推出9月1日至11月30日「國旅補助神助攻」，將觀光署平日住宿補助、花蓮地方加碼及酒店「樂齡大小孩四季派對」結合。

入住平日2晚可搭配中央補助第一晚800元、第二晚1,200元，另有花蓮住宿加碼；四季派對秋季主題為楓紅，完成指定紅色系Dress Code，每房每人再享500元優惠。

住房專案還包含兩日早餐、兩日晚餐、每人一張美饌廣場午餐輕食券及每房一組天成餐旅大亨桌遊，打造「二泊五食」度假模式。酒店內另有2,300坪金色水樂園及水陸遊樂設施，適合親子與樂齡旅客。

●繪日之丘 補助加連住8折，每人每晚660元起

嘉義天成文旅－繪日之丘推出平日國旅補助住房優惠，週日至週四入住，精緻客房含早餐2,900元起、親子三人房3,700元起、溫馨家庭房4,600元起。

平日連住兩晚再享8折，搭配政府第一晚800元、第二晚1,200元補助，以精緻客房計算，業者表示雙人入住含早餐後，等同每人每晚660元起，另贈代言人「嘟比」布偶。

館內每日15時至18時提供迎賓茶聚，還有星空童樂室、小旅人樂園等親子設施，適合安排嘉義3天2夜慢旅。

●高雄漢來 4,888元入住港景房，補助後2,488元起

高雄漢來大飯店推出限時「快閃住房專案」，每晚4,888元，一泊一食入住港景雙人房，另享行政酒廊「貴賓軒」雙人禮遇。

住宿期間自9月1日至10月31日，限定週日至週四入住，符合資格者搭配平日國旅補助最高再折2,400元，最低2,488元起。

另外，高雄漢來會議中心推出「五星商務會議－島語美食饗宴」，半日會議搭配島語晚餐每人3,000元起，全日會議4,200元起，搶攻秋季企業會議市場。

●雲朗觀光 台北看展、日月潭茶園、礁溪泡湯一次玩

雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪，以及雲品Collection旗下寶桑町屋、了了礁溪，也同步推出平日住房加碼。

雲品溫泉酒店搭配日月潭茶園體驗，旅客可走進茶園認識茶樹、體驗手揉茶工藝；君品酒店推出「台北藝文樂遊體驗」，3天2夜旅客可選影城電影票或兒童新樂園門票，9月入住另可探索「埃及木乃伊—永生傳說」特展。

翰品酒店高雄連住兩晚以上，可選哈瑪星台灣鐵道館特展或壽山動物園門票；兆品酒店嘉義平日連住兩晚，除最高折2,000元補助，每晚還有Happy Hour，提前預約可體驗日本茶席。

品文旅礁溪連住兩晚贈積木博物館雙人門票及PIZZA DIY半價體驗券，生日券旅客再贈達克瓦茲禮盒；寶桑町屋、了了礁溪則分別推出連住餐飲折扣及蘭陽限定調飲。

●長榮桂冠台中 3,199元起住五星，還能抽總統套房

長榮桂冠酒店（台中）推出「國旅加碼贈」，即日起至11月30日，平日3,199元起，官網或電話訂房贈長榮×巴布豆聯名限量燈箱，官網訂房還可參加價值99,000元總統套房抽獎。

入住1晚免費升等高級家庭房，連住兩晚升等12坪豪華家庭房，連住3晚再贈雙人自助早餐。軍、公、教、警、消、醫、護及60歲以上長者、當月壽星，每房每晚再折300元，最低2,899元起。

旗下采．寓halo house也推出連住2晚免費升等豪華樓層，純住宿2,988元起。

●凱撒飯店連鎖 會員一泊二食折後每人約1,099元起

凱撒飯店連鎖旗下10間飯店同步推出住宿加碼，平日第一晚最高折800元、第二晚再折1,200元，各館另有住宿及餐飲抵用券、微醺食光組、悠遊卡、延遲退房等不同禮遇。

其中台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅推出雙人一泊二食會員價2,999元起，搭配800元住宿補助後，換算每人每晚約1,099元起，另贈300元住宿抵用券。台南趣淘漫旅另有平日住宿加碼折200至300元，當月壽星再贈500元餐飲抵用金。

其他館別也各有加碼，包括台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北新板希爾頓等。

●誠品行旅 9月5日限定快閃，住房直接折800元

誠品行旅則以都會慢旅響應政策，9月5日推出一日限定訂房活動，當日透過官網預訂11月30日前平日住宿，每房每晚直接減800元，並含翌日早餐；誠品會員另享會員房價折800元及點數5倍贈。

飯店坐落松山文創園區，可串聯國家鐵道博物館、誠品生活松菸、台北大巨蛋及信義區，適合不想舟車勞頓、希望安排城市深度旅行的旅客。

值得注意的是，誠品行旅此次優惠由飯店自主提供，旅客無須另外至觀光署網站登錄即可使用。

誠品行旅與台北大巨蛋、國家鐵道博物館相鄰，客房陽台飽覽松菸綠意與臺北都會景致。從文化場館、城市地標到街區日常，皆是展開臺北東區散策的絕佳起點。圖／誠品行旅提供

台北晶華住兩晚送4千元餐飲金。圖/晶華酒店提供

深受國內外旅客喜愛的密道文化導覽，由專人帶領窺探西密道的歷史痕跡，在紅柱金瓦的恢弘氣勢之外，循著建築脈絡認識圓山所承載的時代故事。圖/圓山大飯店提供

花蓮富野祭出超強國旅補助優惠。圖/富野飯店提供

路徒PLUS行旅帶來旅行探秘的樂趣。圖/小鹿文娛提供

經典四選一體驗，旅客可換穿日式經典浴衣漫步園區，在和風造景間拍下彷彿置身京都的旅行照。圖/宜蘭綠舞提供

麗寶福容店推住宿「一泊一食」及續住優惠，玩水、逛outlet、享美食一次滿足。圖/福容飯店提供

凱撒飯店連鎖旗下10間飯店同步推出住宿加碼。圖/凱撒飯店連鎖提供

和逸飯店·台南西門館祭出雙重好康，壽星住房專案抽客房布置、平日入住送499元放電餐。圖/和逸飯店提供