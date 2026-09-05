不能免費加熱了？她曝手搖飲點溫的「加5元」 內行改推4家：價格容量不變

一名女網友分享，近期去買手搖飲，點了一杯溫奶綠，沒想到結帳時店員告知，現在選擇「溫飲」需額外加收5元，讓她當下相當錯愕，直言「到目前為止還沒聽過任何一間飲料店因為溫的有加錢！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台Threads表示，近期在得正點了一杯溫奶綠，店員告知溫品都要+5元，她進一步詢問「是因為容量嗎？溫熱比較多？」，店員則回應「溫熱用的茶比較多」。

這名女網友坦言，過去從未遇過飲料店選擇溫飲要另外收費，頂多是改成中杯容量，讓她越想越覺得疑惑，直言自己本來是超忠實顧客，現在因為這件事瞬間冷感。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「之前就遇過蠻多，加熱要加費」、「一沐日的熱飲，容量會比較少，大約600ml」、「茶湯會做溫的，也只有中杯」、「我這裡有一間飲料店弄成溫要加5元」、「每次只要看到熱的會變小杯，我一律都點完全去冰」、「果然50嵐屹立不搖不是沒有原因的」。

此外，原PO也整理網友回應，指出「溫熱飲不加錢不變容量：50嵐、烏弄、清心、可不可；溫熱飲容量變中杯或加錢：茶湯會、一沐日、大茗、龜記、迷客夏」，感嘆台灣手搖業者不要再跟風觀感不好的行為，要就全部一起漲價，讓消費者自由選擇，不要漲價又說溫熱飲再+5元！」。

除了熱飲加錢外，有些飲料店甚至沒有提供「去冰」選項。本站曾報導，一名網友分享，近期在買飲料時，明明說要去冰，卻還是有小碎冰在裡面，讓他相當不滿，質疑店家為何點單設計不加上「完全去冰」的選項？

對此，不少內行人解答，即使點去冰，店員仍然會加水，「完全去冰也是加水稀釋」、「以前在飲料店打工過，去冰都是加水」、「去冰也是加水，沒做過就不用嘴了，自己去開一間比較快，看能撐多久」、「成本問題，國外的去冰是直接不給冰也不補滿」。