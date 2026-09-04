台中領鮮中秋登場！ 產地鮮果、伴手禮一站選購 滿額再送好梨

中秋送禮季來臨！台中市農業局於中秋節前夕推出主題活動，以「台中領鮮」電商平台為核心，集結山城、海線及屯區等產區的當季鮮果、農產加工品、茶品、酒品與特色伴手禮；今年特別打造中秋限定線上專區，即日起至9月28日同步串聯9處實體專區，祭出滿額折抵與贈送台中好梨等優惠，讓全台消費者輕鬆選購台中優質農特產。

台中市農業局表示，台中山海屯特色農業資源多元豐富，今年中秋檔期以「把台中的好，送給最重要的人」為概念，將原本分散於各產地及通路的優質商品整合於「台中領鮮」 一站式電商平台；選品包含當季著名的「台中好梨」、在地優質茶酒及節慶伴手禮等，讓民眾不必奔波於各產地，就能依照送禮對象與預算快速挑選，一次滿足親友送禮或企業大宗採購的需求。

農業局表示，「台中領鮮」不只是銷售平台，更是消費者認識台中農產的數位入口，期盼藉由節慶送禮需求集結各地農特產，大幅提升台中農產的品牌辨識度與市場能見度。為刺激中秋買氣，「台中領鮮」電商平台即日起推出中秋限定滿額折抵活動，個人單筆消費滿1500元，即可現場折抵250元；針對團體與企業大宗送禮需求，單筆消費滿1萬元即可折抵2千元。

除了線上購物外即日起更加碼串聯台中9處合作通路設置「台中領鮮．中秋好禮」實體主題專區，包含霧峰區農會購物中心、台灣農漁業物產館、清水區農會、后里區農會、大安區農會飛天豬生活館、大里杙農漁會產品生活館、和平區農會及霧峰酒莊農民直銷站等，活動期間於實體專區購買指定商品單筆滿688元，還可獲贈「台中好梨」1顆（數量有限，送完為止），農業局邀請全台民眾透過「台中領鮮」，將台中的滿滿風土心意傳遞給最重要的親友。