華信航空推出「澎湖感謝季」折扣碼活動 首周機票限量6折起
隨著秋意漸濃，正是澎湖海鮮最肥美的季節。華信航空特別推出「澎湖感謝季，週週快閃」初秋限定折扣碼活動。
華信航空董事長陳大鈞表示，「澎湖感謝季」自9月起連續四個星期五推出限時優惠，分別為9月4日、11日、18日及25日，週週都有不同驚喜。前三週將推出限時限量機票優惠，第四週適逢中秋佳節，更將擴大舉辦社群抽獎贈機票活動，邀請旅客持續鎖定華信航空官網及APP，掌握每週限定好康。
自9月4日起連續四個星期五，於華信航空官網及APP推出不同主題的驚喜優惠，首波快閃活動將於9月4日09:00至23:59限時登場，旅客透過華信航空官網或APP購買澎湖航線機票，結帳時輸入專屬折扣碼「AETHX6」，即可享全額票價6折優惠，數量有限，售完為止。
華信航空總經理莊明哲進一步說明，華信航空由台北、台中及高雄都有航班直飛澎湖，除推出機票優惠外，華信假期同步推出澎湖機加酒套裝行程，每人新台幣3,299元起，指定行程再加碼贈送機車租用。另於9月4日、11日及18日三個限定星期五，推出第二人再折500元優惠，讓旅客結伴出遊更划算。
歡迎北、中、高各地旅客搭乘華信航空班機直飛澎湖，輕鬆展開說走就走小旅行。無論是品嚐秋季肥美海鮮、安排家庭旅遊，或享悠閒的離島假期，都能以最超值的優惠感受澎湖之美。
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