嘉楠風華酒店8周年搭國旅補助優惠 「對中8個8」送萬元VIP套房

嘉市指標飯店嘉楠風華酒店迎接8周年慶，瞄準秋冬國旅商機祭出一波「有感價」優惠，不僅推出「滿千折百」，更推出「對中8個8」免費入住頂級VIP套房，搭上國旅補助熱潮，再加碼雙人房「第二晚0元」，旗下礁溪、墾丁2大渡假據點同步祭出續住優惠搶客。

嘉楠風華酒店表示，周年慶推出官網指定「來嘉七逃」專案，消費滿千元即折百元；此外，民眾身分證字號及西元出生年月日中的數字，合計出現8個「8」，有機會免費入住價值萬元頂級VIP套房，館內空中酒吧及奇幻魔法堡也推出88折優惠，讓「8」成為今年周年慶最大亮點。

逢觀光署9月1日啟動33.3億元「觀光雙輪驅動方案」，嘉楠風華搭國旅補助列車，推出雙人房3天2夜優惠，符合資格的旅客搭配補助後，第二晚可享0元住宿優惠，希望以住宿價格大幅下降刺激秋冬旅遊需求。

嘉楠集團旅館事業處進一步將優惠擴大至旗下渡假據點，凡旅客幸運抽中官方生日禮1200元，集團再加碼送1200元餐飲抵用券，生日禮直接「翻倍」，藉此吸引旅客把住宿、餐飲一次消費。

旗下風華渡假酒店礁溪館推出「夏秋限定微奢假期」，雙人續住只要3999元，並免費贈送老丸家EX經典鍋物晚餐，主打碳酸氫鈉泉與美食療癒；墾丁風華會館則推出「抓住夏天的尾巴」，雙人續住價2999元，同樣加贈晚餐，鎖定秋冬南台灣避寒度假市場。

嘉楠集團旅館事業總經理陳建昇表示，嘉楠風華酒店走過8年，持續提供旅客在地特色旅宿體驗。國旅具有規畫門檻低、行程彈性高的優勢，此次趁嘉義館8周年慶，整合集團嘉義、礁溪、墾丁三館資源，結合政府國旅補助推出「第二晚0元」、「續住送晚餐」等優惠，並祭出生日禮加倍送，希望趁秋涼季節帶動旅客出遊，為秋冬國旅市場增添動能。活動詳情及訂房規範，可至嘉楠風華酒店、風華渡假酒店礁溪館及墾丁館官方網站查詢。

嘉市指標飯店嘉楠風華酒店迎接8周年慶，瞄準秋冬國旅商機祭出一波「有感價」優惠。圖／嘉楠風華酒店提供

嘉市指標飯店嘉楠風華酒店迎接8周年慶，瞄準秋冬國旅商機祭出一波「有感價」優惠。圖／嘉楠風華酒店提供