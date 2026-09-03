這8種人吃「這一鍋」享單點66折！瓦城插旗台東 在地鄉親加碼送200

9月不僅有適合烤肉的中秋節，還有軍人節、教師節、記者節等活動。連鎖鍋物「這一鍋」即日起至9月30日，推出「TO HERO向日常英雄致敬」活動，針對軍警消、醫護、教師、記者、工程師、學生、百貨從業人員及外送員等八類身分，推出限時優惠。活動期間，符合資格者加入會員APP並下載「HERO券」，平日時段持本人指定證件來店用餐，單點食材即享66折。

此外，「這一鍋」與「燒肉同話」聯手推出中秋限定火烤雙饗箱，集結招牌老火湯與6款人氣肉品，禮盒總重達2公斤，原價1,280元，優惠價999元，即日起限量販售。「燒肉同話」台中麗寶店也將於9月8日至30日推出「吃越多送越多」，會員單筆消費滿2,000元贈2,000元電子券、滿3,000元贈3,000元電子券，最高回饋100%。

看好東台灣的旅遊商機，瓦城集團近日於秀泰生活台東店同步開出「瓦城」與「時時香」2間門市，也是集團首度進駐台東。為慶祝新店開幕，瓦城、時時香推出一系列限時優惠。9月10日前，每日前10組（午餐、晚餐各5組），內用消費滿1,500元，即贈「品牌環保編織袋」1個。另外9月27日前，每日17:00後，點購任一套餐，可享任一啤酒加購半價優惠。10月30日前，註冊wa10APP，除享有會員註冊禮外，台東鄉親加贈專屬開箱禮「品牌200元酬賓券」1份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓦城集團進軍台東，於秀泰生活台東店同步開出「瓦城」與「時時香」。圖／瓦城提供