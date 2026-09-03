連日豪雨菜價抗漲…北農釋出70噸平價蔬菜 9月4日起雙北超市開賣

受到颱風外圍環流等影響，中南部連日下雨，蔬菜生產及市場供應仍面臨波動，台北農產運銷公司啟動第五波平穩蔬菜措施，預計從9月4日到10日止，釋出16種平穩蔬菜，總供應量達70公噸，於雙北地區240家連鎖超市門市供應，持續充裕民生蔬菜需求。

北農表示，這次平穩蔬菜涵蓋瓜果、根莖、葉菜及菇類等家庭常用食材，包括小黃瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯、牛心番茄、紫心地瓜、美國結球萵苣、甘藍、日本山藥，以及多款有機菇類與鮮採菇類。其中，小黃瓜每盒38元、紅蘿蔔每包39元、馬鈴薯每袋48元、牛心番茄每盒69元，各項商品較原售價優惠2元至20元；實際供應品項及數量依各門市庫存為準，售完為止。

北農說，既有的「北農有機平穩蔬菜箱」亦持續供應，每箱599元並含運配送，依產季及產地供應情形搭配10種有機蔬菜，內容包含4種葉菜類、5種根莖或瓜果類及1種菇類，讓民眾透過宅配方式，便利取得天然、安心、健康的當季蔬菜，豐富每日家庭餐桌。

包括牛番茄角每包500公克90元、蔥花每包500公克69元、菠菜每包1公斤100元，以及青花菜、白花椰菜每包1公斤88元。

北農表示，將持續掌握天候、產地供應及市場需求變化，透過連鎖超市、有機蔬菜箱、實體門市與電商平台等多元管道，擴大蔬菜供應及銷售量能，協助農產品順利去化，兼顧農民收益、穩定市場與消費者需求。