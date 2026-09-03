國旅補助最高省4千！花蓮富野「0元住兩晚」再送600元住宿券

平日國旅補助9月上路，中央、地方接力加碼，花蓮縣也推出平日住宿補助，讓三天兩夜的深度旅遊更具吸引力。富野集團旗下花蓮富野渡假酒店看準補助商機推出加碼優惠，符合條件的旅客入住平日三天兩夜，中央與地方補助合計最高4000元，房價折抵後可達「0元入住兩晚」，另送600元富野住宿折價券。

依交通部觀光署平日住宿獎助規定，旅客於周日至周四入住參與活動的合法旅宿，第1晚補助800元、第2晚補助1200元，兩晚合計最高2000元；若入住花蓮並符合縣府加碼方案，連續住宿兩晚再享2000元地方補助，中央、地方合計最高可省4000元。

其中，花蓮富野渡假酒店推出三天兩夜自由行優惠，依活動規定扣除中央及花蓮縣政府合計4000元補助後，符合條件的指定房型可達房價全額折抵，等同「0元住兩晚」。不過實際適用房型、房價及補助資格仍須依飯店及中央、地方政府公告為準。

除了花蓮之外，富野集團旗下其他飯店也同步響應平日國旅補助。旅客連續入住三天兩夜、取得中央2000元住宿補助後，集團再加碼贈送價值600元的「富野住宿折價券」，可於下次入住旗下指定飯店時使用，優惠效期至2027年底。

富野集團表示，希望透過中央、地方政府與企業共同加碼，鼓勵旅客避開假日人潮，以平日三天兩夜的慢旅方式走進花蓮，感受自然景觀與地方人文，也為地方觀光注入更多旅遊動能。

提醒民眾，國旅補助須依觀光署及地方政府公布的活動資格、申請方式與旅宿名單辦理，出發前應先確認是否符合補助條件，以及中央、地方補助能否同時適用。