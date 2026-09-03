中華電信開賣HTC VIVE Eagle全新圓框款 最低0元

中華電（2412）表示，隨著AI應用發展，智慧眼鏡成為近年各方關注的新興AI終端，為滿足消費者的AI智慧生活需求，3日宣布即日起開賣宏達電（2498）HTC VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡，提供從終端、網路、AI應用到數位應用服務內容的整合體驗，為客戶輕鬆打造AI智慧眼鏡生活圈，持續布局智慧家庭市場商機。

中華電信表示，現搭配精采5G指定資費方案，HTC VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡最低0元起，再獨家贈送KKBOX、Hami書城、Google One 100GB方案前6個月免月租，並可加價優惠升級Google AI Plus（2 TB）方案，享有更大雲端空間及 Gemini 等進階 AI 功能。

中華電信表示，攜手宏達電HTC整合VIVE Eagle、Hami書城、KKBOX與Google One 100GB 服務，共同打造智慧穿戴結合數位內容的一站式服務。客戶只須說出「Hey VIVE，用Hamibook...」，即可喚起「最新上架」、「通勤模式」進入聽書體驗；KKBOX透過音控亦可點播特定歌手、熱門歌曲、專輯、曲風情境或個人播放清單等操作，輕鬆解放雙手，讓AI互動更自然；Google One 100GB則提供客戶眼鏡拍照、錄影、錄音功能所需更多儲存空間，逐步建構多元的AI眼鏡日常生活體驗。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，AI應用蓬勃發展，也為智慧穿戴開啟智慧生活的新態樣；智慧生活不再只是低頭看手機，而是抬起頭就能看見所需的資訊與服務。攜手HTC開賣VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡，提供Hami書城、KKBOX等加值服務，讓消費者透過語音互動，以最直覺方式隨時享受AI帶來的便利與樂趣，也將為這款智慧眼鏡提供更好的體驗，未來也將持續致力為廣大用戶帶來更前瞻、更多元的智慧應用。

VIVE Eagle 圓框款AI眼鏡採輕量化鏡框設計，支援3K第一人稱高畫質錄影、慢動作錄影、即時翻譯及頭部點頭接聽／搖頭拒接來電等，記錄生活精彩時刻；結合HTC原廠VIVE AI Plus／Pro服務，提供AI翻譯及AI會議筆記等功能，從旅遊溝通到工作會議提升效率；另採開放式耳機設計、具備IP54防塵防潑水、磁吸快充等。中華電信一次銷售VIVE Eagle圓框款炭黑色及茶色兩款色系，滿足客戶需求。