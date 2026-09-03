快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

險遭呼巴掌？前新竹縣長范振宗伸手比畫、鄭麗文往後閃 網友批不妥

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信開賣HTC VIVE Eagle全新圓框款 最低0元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）表示，隨著AI應用發展，智慧眼鏡成為近年各方關注的新興AI終端，為滿足消費者的AI智慧生活需求，3日宣布即日起開賣宏達電（2498）HTC VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡，提供從終端、網路、AI應用到數位應用服務內容的整合體驗，為客戶輕鬆打造AI智慧眼鏡生活圈，持續布局智慧家庭市場商機。

中華電信表示，現搭配精采5G指定資費方案，HTC VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡最低0元起，再獨家贈送KKBOX、Hami書城、Google One 100GB方案前6個月免月租，並可加價優惠升級Google AI Plus（2 TB）方案，享有更大雲端空間及 Gemini 等進階 AI 功能。

中華電信表示，攜手宏達電HTC整合VIVE Eagle、Hami書城、KKBOX與Google One 100GB 服務，共同打造智慧穿戴結合數位內容的一站式服務。客戶只須說出「Hey VIVE，用Hamibook...」，即可喚起「最新上架」、「通勤模式」進入聽書體驗；KKBOX透過音控亦可點播特定歌手、熱門歌曲、專輯、曲風情境或個人播放清單等操作，輕鬆解放雙手，讓AI互動更自然；Google One 100GB則提供客戶眼鏡拍照、錄影、錄音功能所需更多儲存空間，逐步建構多元的AI眼鏡日常生活體驗。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，AI應用蓬勃發展，也為智慧穿戴開啟智慧生活的新態樣；智慧生活不再只是低頭看手機，而是抬起頭就能看見所需的資訊與服務。攜手HTC開賣VIVE Eagle全新圓框款AI眼鏡，提供Hami書城、KKBOX等加值服務，讓消費者透過語音互動，以最直覺方式隨時享受AI帶來的便利與樂趣，也將為這款智慧眼鏡提供更好的體驗，未來也將持續致力為廣大用戶帶來更前瞻、更多元的智慧應用。

VIVE Eagle 圓框款AI眼鏡採輕量化鏡框設計，支援3K第一人稱高畫質錄影、慢動作錄影、即時翻譯及頭部點頭接聽／搖頭拒接來電等，記錄生活精彩時刻；結合HTC原廠VIVE AI Plus／Pro服務，提供AI翻譯及AI會議筆記等功能，從旅遊溝通到工作會議提升效率；另採開放式耳機設計、具備IP54防塵防潑水、磁吸快充等。中華電信一次銷售VIVE Eagle圓框款炭黑色及茶色兩款色系，滿足客戶需求。

Vive 中華電信 HTC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google技術長來台開講！稱AI將指數級成長 看懂TPU與資料中心設計邏輯

Google宣布加碼台灣AI基礎建設布局 將擴建士林研發中心60%辦公空間

宏碁IFA發表一系列新品 AI PC、顯示器等產品登場

AI晶片散熱技術落地 工研院攜手一詮精密 成立國內首家AI散熱設計新創

相關新聞

連日豪雨菜價抗漲…北農釋出70噸平價蔬菜 9月4日起雙北超市開賣

受到颱風外圍環流等影響，中南部連日下雨，蔬菜生產及市場供應仍面臨波動，台北農產運銷公司啟動第五波平穩蔬菜措施，預計從9月4日到10日止，釋出16種平穩蔬菜，總供應量達70公噸，於雙北地區240家連鎖超市門市供應，持續充裕民生蔬菜需求。

國旅補助最高省4千！花蓮富野「0元住兩晚」再送600元住宿券

平日國旅補助9月上路，中央、地方接力加碼，花蓮縣也推出平日住宿補助，讓三天兩夜的深度旅遊更具吸引力。富野集團旗下花蓮富野渡假酒店看準補助商機推出加碼優惠，符合條件的旅客入住平日三天兩夜，中央與地方補助合計最高4000元，房價折抵後可達「0元入住兩晚」，另送600元富野住宿折價券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。