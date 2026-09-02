九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

迎接九三軍人節，超商、超市與量販通路紛紛推出專屬優惠，祭出折扣與免費好禮向辛勞的國軍致敬。

全聯福利中心

即日起至9月4日推出限時敬軍回饋，現役軍人持國軍證親赴全台門市，即可免費兌換OFF COFFEE熱精品美式咖啡乙杯。國軍證搭配福利卡或PX Pay、全支付會員，消費單筆滿1,000元可現折250元，最高享7.5折回饋，每人最高可折抵500元，實質支持國軍。

萬家福、樂家康

即日起至9月6日針對軍人會員祭出雙重好禮，憑軍人證、軍眷證或榮民證消費，萬家福單筆滿1,000元、樂家康滿888元即贈9折電子折價券。9月3日當天更擴大加碼，持軍人證至館內指定合作快剪專門店，即可享免費剪髮乙次。

全家便利商店

自9月3日至9月8日盛大展開應援，曠世奇派雪糕、辛香菇杯麵等多款指定零食冰品享同品項買1送1。Let’s Café特大杯美式或拿鐵任選2杯特價95元，霜淇淋2支只要55元；APP隨買跨店取即日起至9月4日也推出多款冰品飲料限量好康。

美廉社

即日起至9月4日推出全品項冰品9.3折優惠，涵蓋檸檬冰棒、草莓優格冰淇淋及進口雪酪等消暑選擇。9月3日當天適逢三商咖啡日，APP隨買隨取同步祭出濃萃美式、拿鐵與迦納可可享買2送3等超值折扣。

萊爾富

即日起至9月4日，持軍人證至門市消費享全店商品8.5折專屬折扣。任選厚便當搭配指定茶飲只要93元，並開賣限定版「榮耀93」乖乖，9月15日前2件8折，傳遞全民感謝心意。

OKmart

於9月3日軍人節當天推出單日限定補給，大杯莊園美式搭配2顆茶葉蛋優惠價45元、大杯莊園拿鐵搭配2顆茶葉蛋只要55元。即日起至9月16日門市也精選多款茶飲、汽水享第2件10元，另有沖泡拿鐵買1送1等多件優惠，滿足日常需求。

九三軍人節軍人憑證萊爾富全店8.5折優惠、厚便當搭樂法茶飲或Hi café 93元。圖／萊爾富提供

九三軍人節全聯請三軍免費喝咖啡，消費再享最高7.5折。圖／全聯福利中心提供