快訊

賴總統長子也曾拿獎學金？藍：換一個爸爸就從「上進」變「醜聞」

聽新聞
0:00 / 0:00

九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美廉社軍人節全冰品限時9.3折優惠。圖／美廉社提供
美廉社軍人節全冰品限時9.3折優惠。圖／美廉社提供

迎接九三軍人節，超商、超市與量販通路紛紛推出專屬優惠，祭出折扣與免費好禮向辛勞的國軍致敬。

全聯福利中心

即日起至9月4日推出限時敬軍回饋，現役軍人持國軍證親赴全台門市，即可免費兌換OFF COFFEE熱精品美式咖啡乙杯。國軍證搭配福利卡或PX Pay、全支付會員，消費單筆滿1,000元可現折250元，最高享7.5折回饋，每人最高可折抵500元，實質支持國軍。

萬家福、樂家康

即日起至9月6日針對軍人會員祭出雙重好禮，憑軍人證、軍眷證或榮民證消費，萬家福單筆滿1,000元、樂家康滿888元即贈9折電子折價券。9月3日當天更擴大加碼，持軍人證至館內指定合作快剪專門店，即可享免費剪髮乙次。

全家便利商店

自9月3日至9月8日盛大展開應援，曠世奇派雪糕、辛香菇杯麵等多款指定零食冰品享同品項買1送1。Let’s Café特大杯美式或拿鐵任選2杯特價95元，霜淇淋2支只要55元；APP隨買跨店取即日起至9月4日也推出多款冰品飲料限量好康。

美廉社

即日起至9月4日推出全品項冰品9.3折優惠，涵蓋檸檬冰棒、草莓優格冰淇淋及進口雪酪等消暑選擇。9月3日當天適逢三商咖啡日，APP隨買隨取同步祭出濃萃美式、拿鐵與迦納可可享買2送3等超值折扣。

萊爾富

即日起至9月4日，持軍人證至門市消費享全店商品8.5折專屬折扣。任選厚便當搭配指定茶飲只要93元，並開賣限定版「榮耀93」乖乖，9月15日前2件8折，傳遞全民感謝心意。

OKmart

於9月3日軍人節當天推出單日限定補給，大杯莊園美式搭配2顆茶葉蛋優惠價45元、大杯莊園拿鐵搭配2顆茶葉蛋只要55元。即日起至9月16日門市也精選多款茶飲、汽水享第2件10元，另有沖泡拿鐵買1送1等多件優惠，滿足日常需求。

九三軍人節軍人憑證萊爾富全店8.5折優惠、厚便當搭樂法茶飲或Hi café 93元。圖／萊爾富提供
九三軍人節軍人憑證萊爾富全店8.5折優惠、厚便當搭樂法茶飲或Hi café 93元。圖／萊爾富提供

九三軍人節全聯請三軍免費喝咖啡，消費再享最高7.5折。圖／全聯福利中心提供
九三軍人節全聯請三軍免費喝咖啡，消費再享最高7.5折。圖／全聯福利中心提供

軍人節當天大杯莊園美式搭配2顆茶葉蛋優惠價45元、大杯莊園拿鐵搭配2顆茶葉蛋只要55元。圖／OKmart提供
軍人節當天大杯莊園美式搭配2顆茶葉蛋優惠價45元、大杯莊園拿鐵搭配2顆茶葉蛋只要55元。圖／OKmart提供

軍人節 全聯 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首支低脂霜淇淋來了！全家「木瓜牛奶」49元 9月買2送2、5支188元

軍人節感恩優惠 現役軍人買台鐵便當打9折再送國產豆奶

台北101周年慶攜手10大甜點名店首辦生日派對　以「甜點經濟」打造會員專屬生活體驗

免費升級飲料喝到飽、在地居民5折！「北村豆腐家」進駐台中Jmall

相關新聞

九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

迎接九三軍人節，超商、超市與量販通路紛紛推出專屬優惠，祭出折扣與免費好禮向辛勞的國軍致敬。

麗寶樂園9月英雄感恩季 軍警消教師優惠玩樂園每人500元起

明天是9月3日軍人節，9月28日教師節，麗寶樂園渡假區昨天到陸軍聯合兵種第586旅致贈樂園門票，慰勉國軍官兵守護家園的辛勞，以實際行動表達對國軍的支持與敬意，麗寶樂園渡假區也推出軍警消及教師專屬優惠，現職軍、警、消人員可享雙人1000元暢玩樂園、加贈摩天輪搭乘券，並有住房專案雙人每晚3500元起；教師及教育相關科系學生可享樂園每人650元、摩天輪每人200元優惠。

軍人節感恩優惠 現役軍人買台鐵便當打9折再送國產豆奶

台鐵公司和農糧署推出軍人節感恩優惠活動，9月1日至9月7日活動期間，現役軍人購買台鐵便當享9折優惠，並贈送國產陽光樂豆奶黃豆口味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。