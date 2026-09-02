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麗寶樂園9月英雄感恩季 軍警消教師優惠玩樂園每人500元起

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區在軍人節前夕，到陸軍聯合兵種第586旅致贈樂園門票，慰勞辛勞的國軍。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區在軍人節前夕，到陸軍聯合兵種第586旅致贈樂園門票，慰勞辛勞的國軍。圖／麗寶樂園提供

明天是9月3日軍人節，9月28日教師節，麗寶樂園渡假區昨天到陸軍聯合兵種第586旅致贈樂園門票，慰勉國軍官兵守護家園的辛勞，以實際行動表達對國軍的支持與敬意，麗寶樂園渡假區也推出軍警消及教師專屬優惠，現職軍、警、消人員可享雙人1000元暢玩樂園、加贈摩天輪搭乘券，並有住房專案雙人每晚3500元起；教師及教育相關科系學生可享樂園每人650元、摩天輪每人200元優惠。

為回饋軍、警、消人員長期站在第一線守護社會，麗寶樂園渡假區即日起至12月31日推出「英雄優惠」專案，現職軍人、警察及消防人員憑在職證件及身分證正本，可享有專屬優惠。雙人方案1000元，即可擇一暢遊探索世界或馬拉灣，並獲贈天空之夢摩天輪雙人平日搭乘券；單人方案除可暢玩樂園及搭乘摩天輪，再加贈300元渡假區禮券。

9月1日至30日推出「2026麗寶教師月」，現職教師及師範專院校、教育相關科系在學學生，憑教師證或學生證正本及本人身分證件正本驗證購票，探索世界或馬拉灣雙園擇一優惠價650元，天空之夢摩天輪一般車廂優惠價200元，本人及同行親友皆可享有優惠，不分平假日，連假也適用。

麗寶T11、T12 Hotel同步推出「前線守護．感謝有您」軍、警、消住房專案，雙人入住每晚3500元起，四人家庭房（兩大兩小）每晚4500元起。專案除含豐盛早餐，更加碼贈送每位入住旅客一張樂園門票。

麗寶樂園 教師 教師節

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