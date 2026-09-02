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軍人節感恩優惠 現役軍人買台鐵便當打9折再送國產豆奶

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司和農糧署推出軍人節感恩優惠活動，9月1日至9月7日活動期間，以台鐵便當搭配國產陽光樂豆奶黃豆口味，向國軍表達謝意。圖／台鐵公司提供
台鐵公司和農糧署推出軍人節感恩優惠活動，9月1日至9月7日活動期間，以台鐵便當搭配國產陽光樂豆奶黃豆口味，向國軍表達謝意。圖／台鐵公司提供

台鐵公司和農糧署推出軍人節感恩優惠活動，9月1日至9月7日活動期間，現役軍人購買台鐵便當享9折優惠，並贈送國產陽光樂豆奶黃豆口味。

關於台鐵便當的軍人優惠方案，台鐵公司說，凡現役軍人本人至台鐵公司直營便當門市（不含民營販售台及列車上）購買任1款台鐵便當，出示有效中華民國軍人身分證即可享有台鐵便當9折，並贈送國產陽光樂豆奶黃豆口味1瓶優惠。購買2個便當，即贈2瓶國產陽光樂豆奶，以此類推。數量有限，送完為止。

台鐵公司說，所贈送的國產陽光樂豆奶黃豆口味，為農業部農糧署輔導的優質產品，由「保證責任台中市大人物農產運銷合作社」提供，使用非基因改造國產大豆製作，並通過產銷履歷相關認證。

台鐵 軍人節 便當

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