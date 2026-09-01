國旅補助地方加碼！花蓮延長住宿最高加碼7000元 台南第3晚免費

觀光署推動平日國旅補助今正式上路，除中央住宿折抵，地方政府與旅宿業者也同步接力加碼，包含花蓮祭出延長住宿加碼，符合條件最高可加碼7000元；台東推出第3晚住宿加碼優惠，蘭嶼、綠島提供不同加碼方案；台南則有36家合作旅宿推平日連住3晚，第3晚免費。

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助，另還有「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。每人最高可獲3200至3700元住宿折抵。預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。目前已有約2000家觀光旅館及一般旅館、5000家民宿參與，合計約7000家合法旅宿加入方案。

中央平日國旅補助自9月1日起至11月30日辦理，或經費用罄提前結束，截至今日止，已有222萬人完成登錄；生日券獎助登記將於9月8日下午5時截止，並於9月9日上午11時開放民眾至國旅補助申請系統查詢結果，並於9月10日開放使用。

除了中央獎助住宿折抵，各地方政府與旅宿業者也同步接力加碼。花蓮推出延長住宿加碼，符合條件最高可加碼7000元；台東推出第3晚住宿加碼優惠，並針對綠島及蘭嶼提供不同加碼方案，鼓勵旅客延長停留；台南則有36家合作旅宿推出平日連住3晚、第3晚免費優惠

桃園市結合旅行社推出20多條優惠輕旅行遊程，並搭配購物節消費抽獎及住宿百萬大獎；新竹市推出住宿享購物節消費5倍抽獎；台中市結合旅宿業者推出「1+1」、「2+1」等住宿優惠；澎湖則規畫歷史文化走讀、社區特色體驗遊程及公車免費搭乘等活動，讓旅客從「住一晚」延伸至「玩一趟」。

觀光署提醒，各縣市優惠內容及適用條件不盡相同，民眾可至「旅宿網」查詢最新活動資訊，依旅遊目的地搭配適合的優惠方案。

另外，高鐵也同步推出「國旅補助開跑｜高鐵陪你輕鬆出遊」專區，彙整適用國旅補助的合作飯店，方便旅客快速查詢、輕鬆規畫行程，住宿補助搭配高鐵優惠一次享，平日出遊更省、更輕鬆。

觀光署表示，9月起進入國旅淡季，正是安排平日旅遊的好時機，盼透過「中央獎助、地方加碼、業者優惠」三方串聯，鼓勵民眾避開週末及熱門時段，增加平日旅遊及住宿消費，也讓旅宿業者在淡季能有更多住房需求，並帶動餐飲、交通、景點及伴手禮等在地消費。

更多活動資訊及參與旅宿優惠，請至「國旅補助申請系統」（https://taiwantravel.tad.gov.tw/web_page/index.jsp）及「旅宿網」（ https://www.taiwanstay.net.tw/TSA/web_html/index.html ）查詢。

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署推出平日國旅補助，另還有「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。圖／觀光署提供

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署推出平日國旅補助，另還有「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。圖／觀光署提供