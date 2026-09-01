快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

統一 PH9.0攜乾杯拚餐飲商機！集點換黑毛屋鍋物雙人餐

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一PH9.0攜乾杯拚餐飲商機！集點換黑毛屋鍋物雙人餐。統一／提供
統一PH9.0攜乾杯拚餐飲商機！集點換黑毛屋鍋物雙人餐。統一／提供

統一（1216）旗下「統一PH9.0鹼性離子水」攜手乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」及「黑毛屋」，推出「為好水乾杯集點GO」活動，瞄準消費者健康飲食意識升溫，從餐桌延伸至日常飲水需求。活動自9月2日起至9月29日止，消費者可透過統一超商OPENPOINT會員集點，兌換餐飲套餐、飲品及食材等多項好禮。

統一表示，近年消費者對飲食健康的重視程度提高，除了講究食材與餐飲品質，也更加關注日常補水選擇。此次與乾杯集團合作，將統一PH9.0的產品特色與乾杯餐飲場景結合，透過「鹼去負擔」概念切入聚餐消費情境，擴大品牌與消費者生活場景的連結。

統一PH9.0鹼性離子水採用IMOP國家發明專利製程，主打鹼性離子水產品定位；乾杯集團則持續布局和牛燒肉及日式鍋物市場，旗下「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」各具餐飲品牌特色。此次雙方合作，鎖定聚餐、餐飲等高頻消費場景，透過聯名集點活動創造跨品牌消費誘因。

「為好水乾杯集點GO」活動期間，消費者於統一超商以會員電話購買一瓶800ml統一PH9.0鹼性離子水，即可獲得一點，並可透過OPENPOINT APP累積點數兌換好禮。其中，3點可參加「黑毛屋雙人套餐」刮獎活動，15點可兌換統一PH9.0鹼性離子水，另有20點、50點及90點等不同點數級距，可兌換食材及人氣美食，藉此帶動飲品與餐飲消費串聯。

統一 餐飲 統一超商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拿坡里、三商炸雞搶開學商機！199元吃披薩＋12雞翅、炸雞買6送6

瓦城版圖首度跨進台東！雙品牌進駐秀泰 開幕假日翻桌率逾5次

中職／好康來了！台中洲際球場推「循環杯」 買飲料最高現折50元

台北101周年慶攜手10大甜點名店首辦生日派對　以「甜點經濟」打造會員專屬生活體驗

相關新聞

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

2027春節請假攻略！3種假期長度自選 最多請5天休16天

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。至於新冠肺炎疫情，依疾管署監測顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。