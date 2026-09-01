統一 PH9.0攜乾杯拚餐飲商機！集點換黑毛屋鍋物雙人餐

統一（1216）旗下「統一PH9.0鹼性離子水」攜手乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」及「黑毛屋」，推出「為好水乾杯集點GO」活動，瞄準消費者健康飲食意識升溫，從餐桌延伸至日常飲水需求。活動自9月2日起至9月29日止，消費者可透過統一超商OPENPOINT會員集點，兌換餐飲套餐、飲品及食材等多項好禮。

統一表示，近年消費者對飲食健康的重視程度提高，除了講究食材與餐飲品質，也更加關注日常補水選擇。此次與乾杯集團合作，將統一PH9.0的產品特色與乾杯餐飲場景結合，透過「鹼去負擔」概念切入聚餐消費情境，擴大品牌與消費者生活場景的連結。

統一PH9.0鹼性離子水採用IMOP國家發明專利製程，主打鹼性離子水產品定位；乾杯集團則持續布局和牛燒肉及日式鍋物市場，旗下「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」各具餐飲品牌特色。此次雙方合作，鎖定聚餐、餐飲等高頻消費場景，透過聯名集點活動創造跨品牌消費誘因。

「為好水乾杯集點GO」活動期間，消費者於統一超商以會員電話購買一瓶800ml統一PH9.0鹼性離子水，即可獲得一點，並可透過OPENPOINT APP累積點數兌換好禮。其中，3點可參加「黑毛屋雙人套餐」刮獎活動，15點可兌換統一PH9.0鹼性離子水，另有20點、50點及90點等不同點數級距，可兌換食材及人氣美食，藉此帶動飲品與餐飲消費串聯。