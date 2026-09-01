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歐洲叫車平台Bolt在台滿周年 「博特小黃」上線擴大在地叫車服務選擇

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
「博特小黃」上線，攜手在地車隊夥伴擴大服務量能，滿足消費者多元移動需求。圖／Bolt提供
「博特小黃」上線，攜手在地車隊夥伴擴大服務量能，滿足消費者多元移動需求。圖／Bolt提供

歐洲叫車平台Bolt迎接登台一周年，今日宣布「博特小黃」服務正式上線，進一步豐富平台叫車選擇，提供更便利、多元的日常移動體驗。

Bolt自去年9月進入台灣市場以來，首先於台北、新北、基隆及桃園提供叫車服務，並持續依據台灣市場需求優化平台體驗。過去一年，Bolt陸續推出寵物博特、揪團博特、舒適博特與高級博特等不同的服務選擇，回應日常通勤、聚會、家庭出遊及攜帶寵物等多元移動情境，也持續透過產品功能與在地合作，讓數位叫車服務更貼近台灣消費者的日常生活。

迎接登台一周年，Bolt 擴大在台服務布局，推出「博特小黃」服務，並與在地的博特車隊、Hi Taxi及奇異果車隊合作，進一步串聯在地計程車服務資源。隨著「博特小黃」的服務加入，Bolt的服務選擇更加多元，無論是日常通勤、臨時移動、聚會返家或前往交通樞紐，乘客都能依照不同情境選擇合適的乘車方式。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，「博特小黃」的推出，是Bolt在台發展下一階段的重要一步，希望將台灣消費者熟悉的黃色計程車與便利的數位叫車體驗進一步結合，讓更多乘客能依照不同需求選擇適合自己的移動方式。

除了持續拓展服務選擇，Bolt也將安全視為平台發展的核心。自台灣推出服務以來，Bolt已陸續導入多項安全功能，涵蓋行程前、中、後不同階段，包括駕駛身分與文件驗證、行程代碼、即時位置分享、信任聯絡人、緊急求助、行程錄音，以及近期上線的「危險駕駛行為回報」功能，持續完善平台安全機制，為乘客與駕駛夥伴提供更完整的安全支援。

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