中央地方國旅優惠疊加 平日住新北最高現省5千元

中央、地方國旅優惠9月起同步上路，新北市政府觀光旅遊局推出的「115年上山下海 E宿新北打卡趣」，將與交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」優惠疊加使用，民眾平日規畫新北3天2夜行程，完成指定景點打卡並入住合作旅宿，最高可現省5000元住宿費，另有總價值500萬元好禮抽獎。

觀旅局長楊宗珉表示，E宿新北打卡趣自7月20日推出後反應熱烈，活動規劃15條主題打卡路線、共75個景點，民眾透過「我的新北市」APP完成指定路線集章任務，即可取得1000元新北幣住宿優惠券；新北首波推出8000張千元住宿券，數量有限。

交通部觀光署觀光雙輪驅動方案將於9月1日起推出平日住宿優惠，周日至周四連續入住2晚，第1晚最高補助800元、第2晚最高補助1200元，合計最高2000元；若抽中每月壽星生日券，再可加碼1200元，中央、地方優惠可依規定合併使用。

觀旅局舉例，一家3口若平日前往新北安排3天2夜深度旅遊，3人完成我的新北市APP指定打卡任務後，可取得3張、共3000元的新北幣住宿優惠券。若第1晚搭配中央平日住宿補助800元，最高可折抵3800元；若其中1人再抽中1200元生日券，首晚最高可折抵5000元，第2晚續住則可再享中央最高1200元補助，住宿支出大幅降低。

民眾實際入住並使用1000元住宿優惠券，或透過APP錢包消費滿100元，即可取得抽獎機會，每人限中1項獎項；完成越多不同打卡路線，抽獎機會也越多，總獎項價值達500萬元。

楊宗珉提醒，中央平日住宿補助及新北首波8000張千元住宿券都有數量限制，民眾有意安排平日旅遊應及早規畫。另外，我的新北市APP進階會員註冊須準備雙證件，人工審查約需3至5個工作天，後續開通錢包也須完成手機OTP驗證，建議出發前提前完成相關程序。

觀旅局表示，民眾可趁平日前往新北，將淡江大橋、野柳地質公園等新亮點與經典景點一次納入行程，透過打卡集章、住宿優惠及抽獎活動，來趟兼具深度與優惠的新北山海之旅。