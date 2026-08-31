快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

中央地方國旅優惠疊加 平日住新北最高現省5千元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府觀光旅遊局推出的「115年上山下海 E宿新北打卡趣」，將與交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」優惠疊加使用，民眾平日規畫新北3天2夜行程，完成指定景點打卡並入住合作旅宿，最高可現省5000元住宿費。圖／新北市觀旅局提供
新北市政府觀光旅遊局推出的「115年上山下海 E宿新北打卡趣」，將與交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」優惠疊加使用，民眾平日規畫新北3天2夜行程，完成指定景點打卡並入住合作旅宿，最高可現省5000元住宿費。圖／新北市觀旅局提供

中央、地方國旅優惠9月起同步上路，新北市政府觀光旅遊局推出的「115年上山下海 E宿新北打卡趣」，將與交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」優惠疊加使用，民眾平日規畫新北3天2夜行程，完成指定景點打卡並入住合作旅宿，最高可現省5000元住宿費，另有總價值500萬元好禮抽獎。

觀旅局長楊宗珉表示，E宿新北打卡趣自7月20日推出後反應熱烈，活動規劃15條主題打卡路線、共75個景點，民眾透過「我的新北市」APP完成指定路線集章任務，即可取得1000元新北幣住宿優惠券；新北首波推出8000張千元住宿券，數量有限。

交通部觀光署觀光雙輪驅動方案將於9月1日起推出平日住宿優惠，周日至周四連續入住2晚，第1晚最高補助800元、第2晚最高補助1200元，合計最高2000元；若抽中每月壽星生日券，再可加碼1200元，中央、地方優惠可依規定合併使用。

觀旅局舉例，一家3口若平日前往新北安排3天2夜深度旅遊，3人完成我的新北市APP指定打卡任務後，可取得3張、共3000元的新北幣住宿優惠券。若第1晚搭配中央平日住宿補助800元，最高可折抵3800元；若其中1人再抽中1200元生日券，首晚最高可折抵5000元，第2晚續住則可再享中央最高1200元補助，住宿支出大幅降低。

民眾實際入住並使用1000元住宿優惠券，或透過APP錢包消費滿100元，即可取得抽獎機會，每人限中1項獎項；完成越多不同打卡路線，抽獎機會也越多，總獎項價值達500萬元。

楊宗珉提醒，中央平日住宿補助及新北首波8000張千元住宿券都有數量限制，民眾有意安排平日旅遊應及早規畫。另外，我的新北市APP進階會員註冊須準備雙證件，人工審查約需3至5個工作天，後續開通錢包也須完成手機OTP驗證，建議出發前提前完成相關程序。

觀旅局表示，民眾可趁平日前往新北，將淡江大橋、野柳地質公園等新亮點與經典景點一次納入行程，透過打卡集章、住宿優惠及抽獎活動，來趟兼具深度與優惠的新北山海之旅。

國旅 新北 觀光 住宿 補助 國旅補助

延伸閱讀

鎖定秋冬平日旅遊市場 台南住宿點數加碼 最高折2000元

國旅補助 台中市加碼推「度假一整年」抽獎活動等5大優惠方案

Taiwan PASS 雙省方案明起開賣 5折或送1,500元住宿券二選一

國旅補助9/1開跑 台中海線飯店業者加碼推優惠和專案搶客

相關新聞

沙德爾颱風最快今晚復活 賈新興：科羅旺、杜鵑颱風這幾天可能生成

南部雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，最近仍受低壓帶影響，台灣天氣不穩定，南部主要明顯降雨至9月3日。9月6日至9日受低壓帶偏北風，新竹以北及宜蘭，早晚稍涼，全台大致轉為午後零星短暫雨

沙德爾颱風將復活？朝台灣海峽前進 吳聖宇：是否發布颱風警報待觀察

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸中國大陸浙江，雖然已減弱為普通低壓，低層環流依然相當明顯，今天再度升級為熱帶性低氣壓，目前位於中國華南上空，隨著整個大氣環流導引，將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近。

倒數計時！3、4月發票千萬大獎還有13張大獎未兌領

財政部賦稅署統計，今年3、4月期統一發票開放兌獎至今，仍有5張千萬特別獎的得主尚未兌領，特獎200萬元也有4張未兌領，以及4張100萬元雲端發票專屬獎尚未兌領，提醒民眾檢視手中的發票，趕緊兌獎「落袋為安」，免得與大獎擦身而過。

9月新制上路！高血脂用藥放寬、兒童塗氟擴大、試管補助加5萬

衛福部今公布9月新制，健保署針對高血脂患者放寬健保降血脂藥物給付規定， 預估第1至第5年新增使用人數為99.8萬人至111.7萬人，新增年度藥費約21.60億元至24.07億元；為照顧兒童口腔健康，衛福部口腔健康司將兒童塗氟補助放寬為零歲至進入國小當年度的8月31日止，新增12.8萬名兒童受益，部分年滿6歲但尚未進入國小的兒童也能獲得補助。

開學周雨落抹停！粉專：今起三天高屏降雨最顯著

今中小學開學，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，開學周雨落抹停。

台灣模式…自體免疫疾病政策 目標「三不再」

今年美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）展開為期五年的「自體免疫疾病研究策略計畫」，顯示對此疾病的重視。目前全台自體免疫疾病病患人數逾七十三萬人，立法院厚生會、年輕病友協會與四大醫學會近日攜手呼籲推動自體免疫疾病政策「台灣模式」，希望集結政府、醫療與各界力量，讓病患不再延遲就醫、不再中斷就學就業、不再孤軍奮戰，以達「三不再」目標，期待跟上國際趨勢，讓病患贏回人生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。