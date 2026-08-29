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住2晚不只省2000元！南投旅館業再端1300萬好康「就是要留客」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國旅住宿優惠9月上路，南投旅館業者鼓勵旅客多住一晚，走訪日月潭、清境、溪頭、杉林溪等景點，帶動旅宿及地方消費。圖／南投縣旅館商業同業公會提供
國旅住宿優惠9月上路，南投旅館業者鼓勵旅客多住一晚，走訪日月潭、清境、溪頭、杉林溪等景點，帶動旅宿及地方消費。圖／南投縣旅館商業同業公會提供

國旅平日住宿獎助9月上路，南投旅館商業同業公會搶搭優惠熱潮，提出「南投住兩晚・好康享不完」方案，鼓勵全國旅客到南投安排三天兩夜行程，透過住宿優惠拉長旅客停留時間，為旅宿及地方產業帶來更多商機。

南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田說，「南投不是一兩天玩得完的地方，住兩晚才能玩得更深、更盡興。」因此公會號召會員配合9月國旅優惠，提供合理房價及餐飲、泡湯、伴手禮、房型升等、延遲退房等加值服務，希望讓住宿補助真正回饋旅客。

依國旅平日住宿獎助規定，第一晚住宿補助800元，第二晚補助1200元，連續入住兩晚可省下2000元住宿費。公會認為，旅客若再搭配旅宿業者推出的優惠，能以較實惠的預算延長旅遊時間，也能增加餐飲、泡湯及景點消費。

除了住宿優惠，旅客還可參加「2026南投旅遊好康月」抽獎，活動總獎值超過1300萬元，獎項包括Benz、BMW電動車各1輛，以及住宿券等多項好禮，增加旅客安排南投之旅的誘因。

此外，使用國旅住宿獎助後，旅客依活動規定還可取得樂園點數，兌換全台參與活動的觀光遊樂園門票或相關商品，讓住宿優惠延伸至其他旅遊行程。

公會表示，希望會員業者不只是配合住宿補助，更能推出各具特色的加值方案，把旅客「留下來」。李吉田指出，多住一晚除了讓旅客有更多時間探索南投，也可同步帶動旅館、餐飲、景點、伴手禮及其他地方產業消費。

公會呼籲，民眾把握9月起的國旅優惠，將南投旅遊從一晚短暫住宿延伸為三天兩夜深度旅遊，讓住宿優惠轉化為更多在地旅遊體驗。

國旅住宿優惠9月上路，南投旅館業者鼓勵旅客多住一晚，走訪日月潭、清境、溪頭、杉林溪等景點，帶動旅宿及地方消費。圖／南投縣旅館商業同業公會提供
國旅住宿優惠9月上路，南投旅館業者鼓勵旅客多住一晚，走訪日月潭、清境、溪頭、杉林溪等景點，帶動旅宿及地方消費。圖／南投縣旅館商業同業公會提供

南投旅遊景點豐富，旅館業者建議旅客安排三天兩夜，串聯湖泊、山林、溫泉等不同旅遊路線，深度體驗南投。圖／日管處提供
南投旅遊景點豐富，旅館業者建議旅客安排三天兩夜，串聯湖泊、山林、溫泉等不同旅遊路線，深度體驗南投。圖／日管處提供

南投 旅館 國旅

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