手刀快搶！西門H&M年底熄燈「新品下殺3件6折」

捷運西門站6號出口的快時尚品牌H&M西門店確定於年底熄燈，近期店內優惠也引起關注。一名網友分享，近期發現H&M西門店推出限定促銷活動，不僅家居系列加入折扣，就連新品也正在特價，正價與特價商品只要一次購買3件以上，就能享有6折優惠，讓他忍不住感慨「真的要撤了的感覺」。貼文曝光後迅速引發討論，也有網友得知消息後特別前往搶便宜。

這名網友在社群平台「Threads」表示，H&M西門店近期推出家居系列限定優惠，除了香氛系列之外，其餘商品只要購買3件以上全部6折，而且連新款都特價，不需要等到商品擺放一段時間才有折扣，如果購買枕套、床包、被套等3樣商品即可湊滿優惠門檻，例如原價1500元的單品，打6折後只要900元，讓他忍不住呼籲大家「快手刀去搶貨」。

貼文一出後，不少網友都表示「撿便宜的時刻到了！」、「我已經買了一堆杯子，覺得新款杯組質感很不錯」、「上次去買了羊毛混紡毛毯，覺得划算」、「來去挖寶」、「謝謝詳細分享！」、「留友看西門H&M特價」。

本站曾報導，H&M證實全台最大店鋪、台北西門町店因應租約期滿，經與房東雙方協商後，該店將於今年年底結束營業，未來在台還有13家店，並將持續尋找合適據點展店。強調台灣一直是大中華區非常重要且極具成長潛力的市場，對台灣市場依舊充滿信心，未來將持續優化門市組合，並將在各地尋找合適的全新選址，希望能以全新面貌與消費者見面。