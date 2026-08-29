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一包不到10元！好市多「1日常用品」限時促銷 會員驚喜：扛3箱回家

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款濕紙巾正在做促銷，一箱直接現折60元，原價289元降至229元，等於79折入手，讓他看到價格後當場抱了3箱回家。貼文曝光後也引起網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時，無意間發現「沙威隆抗菌濕紙巾」正在做促銷，原本一箱289元，折價60元後只要229元，一箱共有24包，換算下來平均一包僅9.5元。讓他看到價格後忍不住直呼「超級便宜」，當場一次扛了3箱回家，直呼「擦完也不黏，好喜歡！」。

貼文一出後，不少買過的會員都大讚「這款擦完還不會黏手，真的好用」、「這款我上次有買，超好擦，我都拿來擦小朋友的桌椅和玩具」、「小包裝真的方便，車上、辦公室跟家裡都可以各放幾包」、「剛剛逛的時候看到就順手搬一箱，反正一定用得到」、「生活用品放著慢慢用，遇到特價先買真的比較省」、「折60超多的耶」、「超便宜，今天下班就衝去買」。

事實上，好市多商品種類多樣又划算，還可以找到不少讓人驚豔的好物。本站曾報導，一名網友分享，日前跟風買了一箱喜年「Oh！醬 小蛋餅」餅乾，回家品嚐後發現充滿濃濃蛋香，口感鬆鬆的，甜度還帶有微微甜，吃起來有點像孔雀餅乾，讓她一口一個完全停不下來。

對此，不少網友都表示「這真的賣得很好，我一看到就搬兩箱」、「竟然補貨了！我前兩次去都撲空，這箱真的超難買」、「我家小朋友都叫它小雞餅乾，每次看到都很開心」、「我也是跟風買，結果比想像中還好吃，難怪大家一直推」、「原本是買給小孩，最後吃最多的是我本人…哈哈」、「每次去好市多都會先繞去看還有沒有，真的很好吃」、「我家長輩也很喜歡！牙口不好友善」。

還有老饕建議可以泡牛奶或夾麥芽糖吃，「這個放半包在碗裡，然後加鮮奶，攪拌攪拌，真的很好吃喔，我家的小屁孩都這樣吃」、「配牛奶真的很搭，小孩一下就吃光光」、「夾麥芽糖也應該不錯」。

好市多

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