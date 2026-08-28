北投栖里健身房突公告停業 櫃檯跑光僅剩零星教練上課

北市北投栖里健身俱樂部公告9月1日結束營業，北市府迄今已接獲17件消費爭議申訴。法務局與體育局昨前往稽查，現場僅剩健身教授練課，已要求永豐銀行暫緩撥付專戶款項，將於下周請業者到市府說明。

法務局指出，栖里健身事業股份有限公司（CHILI GYM 栖里健身俱樂部）日前公告因營運規畫調整，場館營運至8月31日，9月1日起正式停止營業。

體育局昨日會同法務局消保官赴現場聯合稽查，並聯繫永豐商業銀行，要求即日起暫緩撥付任何專戶款項予業者，防止消費權益受損。北市主任消保官林傳健說，昨日稽查現場，栖里健身櫃台皆無行政人員，僅剩零星健身教練現場授課。

林傳健指出，經訪查受影響會員，已多日未見櫃檯人員及清潔人員提供服務。部分會員表示，當初採預繳1至2年的長期會籍（含承接前手聚廠樂活合約），合約效期涵蓋至今年11月至明年7月不等；現場有會員反映才剛以現金購買39堂教練課程，迄今仍有14堂未履約，留言官方客服詢問退費事宜遭已讀不回。

法務局統計至今天下午1時，已接獲17件消費爭議申訴，經現場稽查發現，業者曾於7月推出「兩人同行各送1個月會籍加贈教練課」、8月推出「父親節限定特惠專案（6堂教練課加1個月會籍8888元）」等密集促銷活動招攬會員，隨後即宣布9月1日起停止營業，後續是否涉及刑事詐欺罪嫌，將移送警察機關偵辦釐清。

體育局說，8月27日致電永豐商業銀行查證，栖里健身的款項存放在永豐銀行，已要求永豐銀行即日起凍結專戶撥款。目前8月會籍定期扣款部分已退還14萬5196元，尚餘3萬1017元未退；教練課程部分已退還1萬7021元，專戶內尚存154萬8138元未退還。

永豐銀行表示，針對9月1日後未使用的教練課程，將直接採刷退方式返還消費者；會籍剩餘款項則將先行扣留於專戶內，待後續與主管機關、業者及消費者釐清處理方案後再行處置。

體育局強調，為確保消費者權益並釐清退款期程，將於下周要求栖里健身負責人到局說明。若業者無正當理由規避、妨礙或拒絕調查，將依消費者保護法第57條規定，裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

栖里健身俱樂部7月、8月密集推出促銷活動招攬會員，隨後即宣布9月1日起停止營業，是否涉及刑事詐欺罪嫌，北市府將移送警察機關偵辦釐清。圖／北市法務局提供

北投栖里健身房9月1日結束營業，體育局昨日會同法務局消保官赴現場聯合稽查。圖／北市法務局提供

北投栖里健身房9月1日結束營業，體育局昨日會同法務局消保官赴現場聯合稽查。圖／北市法務局提供

栖里健身俱樂部房9月1日結束營業，體育局昨日會同法務局消保官聯合稽查，現場皆無行政人員，僅剩零星健身教練現場授課。圖／北市法務局提供