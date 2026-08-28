台灣虎航12周年祭優惠 112元起優惠票、逾2萬份好禮大放送

台灣虎航今年9月迎來開航12周年，宣布推出「虎運連連12倍幸運解鎖」周年慶系列活動，祭出單程未稅112元起優惠票價，另有超過2萬份好禮可抽，包括12張不限航點來回機票及最高3000元回饋金，回饋一路相伴的「虎迷」。

台灣虎航表示，12周年首波活動為「虎力集章」互動遊戲，參加者須先加入tigerclub會員，並透過手機登入活動網頁完成綁定，自9月1日至9月12日每天參與集章，累積6個以上即可取得抽獎資格。活動將於9月13日至14日進行抽獎，每人限抽1次，總計送出超過2萬份好禮。

至於12周年全航線促銷活動將於9月16日登場，尊榮虎可在9月16日上午10時至晚間11時59分優先搶票，全航線單程未稅112元起；9月17日上午10時起至9月18日晚間11時59分則開放全員購票，單程未稅512元起。可訂購的旅行期間為9月16日至2027年3月27日。

除了周年優惠，台灣虎航也宣布加碼響應日本熊本震後重建。9月1日至10月31日期間，旅客只要透過台灣虎航官網或APP購買九州地區機票，台灣虎航每張機票將捐出新台幣50元，捐款至日本熊本縣廳設立的「令和8年熊本地震義援金」專戶，盼旅客出遊之餘也能一同支持熊本災後復興。

台灣虎航表示，目前航網涵蓋日本、韓國、泰國及越南等地區，並為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。12周年慶詳細活動內容及優惠規範，可至台灣虎航官方活動頁查詢。