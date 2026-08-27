萊爾富「束縛奶茶」新登場！限時2件59元開喝 再推防颱補給優惠

沙德爾颱風持續接近台灣，萊爾富即日起至9月15日推出「防颱補給優惠」，精選飲水、泡麵、冷凍食品、零食等居家補給品，方便民眾就近採買，輕鬆備妥防颱物資。另有全新「束縛奶茶」登場，以75%乳含量打造濃醇奶香，即日起至9月15日限時優惠價2件59元。

防颱期間飲水需求增加，萊爾富即日起至9月15日推出Hi-Life海洋深層水2,000ml買1送1，樂法PH8.0鹼性離子水6,100ml單件59元、兩件99元。可快速上桌的美食推薦Hi-L冷凍微波肉製點心任兩件88折，包含網友推薦的燒烤珍珠七里香、美式風味香辣雞球、碳燒雞腿塊等；Hi-L椒麻雞柳條售價49元、優惠價45元，椒麻香氣搭配微辣口感，微波加熱即可享用。泡麵也是防颱補給熱門品項，素飄香野菜多風味麵、麻辣燙風味麵任選2件69元；手打麵和風豚骨風味、胡麻擔擔風味任選2件60元；王麵河粉酸辣蝦湯風味、熟牛肉風味買1送1。

近期正值中元普渡採買旺季，萊爾富推出「2026中元普渡袋」，精選12款人氣商品，每袋售價599元，內容物包括大茂大土豆麵筋、好勁道家常麵條、愛之味蔭瓜、維力炸醬包麵（90g×5入）、阿Q雞汁排骨桶麵、可口奶滋原味、波的多派對包蚵仔煎口味、萬歲牌蜜汁腰果、咔辣姆久厚切洋芋片勁辣唐辛子口味派對分享包、樂法金萱烏龍650ml、樂法四季春茶650ml，以及生活泡沫綠茶330ml（6入組）等，涵蓋泡麵、麵條、罐頭、餅乾、零食、堅果及飲品等多元品項，不論準備普渡供品或提前採買居家備糧都能一次備齊。

萊爾富全新「束縛奶茶」同步登場，以75%乳含量打造濃醇奶香，一入口就彷彿被「束縛」，單件售價38元，即日起至9月15日限時推出2件59元優惠價。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。