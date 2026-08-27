國旅補助麗寶再加碼點數免費玩樂園 住飯店每人不到700元

9/1起國旅優惠開跑！麗寶樂園渡假區推出超強「國旅點數補助」方案，自9月1日起至11月30日止，平日入住指定之麗寶假期專案，搭配國旅點數加碼、生日券及福容家APP會員壽星優惠等多重回饋，優惠疊加後入住麗寶T11T12 HOTEL每人不到700元，入住麗寶福容大飯店每人不到1,300元，就能輕鬆享受一泊一食住麗寶的超值假期。

只要平日入住麗寶假期專案，第一晚可享麗寶配合國旅點數額外加碼折抵800元，第二晚更加碼折抵1,200元；若幸運抽中生日券，還可再折抵1,200元，福容連鎖大飯店福容家APP當月生日壽星另享555元折抵，善用多重優惠，讓旅遊預算省更多、玩法更加豐富。

配合平日國旅獎助住宿選擇也相當多元，入住麗寶福容大飯店第一晚4,340元起、第二晚7,880元起；而選擇風格旅宿麗寶T11T12 HOTEL，第一晚3,075元起、第二晚5,350元起，無論是親子家庭、情侶出遊或好友相約，都能找到適合自己的旅宿選擇。

入住全台飯店旅宿後，免費800點點數可一次暢玩麗寶水陸雙園(探索世界與馬拉灣)，從刺激設施到親子遊樂通通滿足；福容家APP會員再享免費搭乘天空之夢摩天輪，從高空欣賞台中美景，更可到OUTLET MALL逛街吃美食，享受一趟吃、住、玩一次到位的完整假期。

麗寶樂園渡假區邀請全台旅客把握秋高氣爽正是國旅出遊好時節9月至11月平日優惠，善用國旅點數補助，從住宿、美食到雙園樂玩耍與摩天輪美景一次打包，打造CP值滿點的旅遊假期。

國旅補助麗寶再加碼！點數免費玩樂園 。多重優惠疊加住麗寶T11 T12 Hotel每人不到700元。圖／業者提供

國旅補助點數免費玩探索世界馬拉灣雙樂園，圖為探索世界的設施「採礦飛車」。圖／業者提供

國旅點數免費玩雙樂園！馬拉灣有全台最大人工造浪池「大海嘯」。圖／業者提供

國旅補助開跑，麗寶樂園渡假區推出入住指定麗寶假期專案。圖／業者提供