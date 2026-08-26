國旅補助 台中市加碼推「度假一整年」抽獎活動等5大優惠方案

交通部觀光署推出2026國旅補助包含「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日優惠」5大優惠方案，9月1日起實施；台中市府觀光旅遊局邀集各旅宿業公協會及觀光相關產業配套國旅補助，再推加碼措施，包括「周周住台中，度假一整年」抽獎等活動。

觀光署5大優惠方案包括平日住宿優惠，一般自由行旅客於平日(周日至周四)入住合法旅宿，第一晚可折抵 800 元；若連續第二晚(可入住不同旅宿)可折抵1200 元，合計最高 2000 元。

生日住宿優惠，一次抽出 1到12月壽星，每月1000 名，獲得1200 元生日券折抵住宿費用。遊樂園留宿，使用平日住宿獎助，登錄獎助券贈樂園專屬點數(最高2000點)，可折抵樂園門票。企業員工旅遊獎勵，公司辦理2天1夜員工旅遊，供每團最高2萬元獎助金。Taiwan PASS 平日優惠，購買Taiwan（PASS 台鐵版，享「原價5折優惠」，可省票價1250元或「以原價購買，加贈1500 平日住宿抵用券」，省住宿 1500元，二擇一。

台中市觀旅局表示，台中市有528家旅宿業，目前已有近300家報名參加國旅平日住宿優惠方案，報名家數持續增加中。參與活動旅宿業者名單可於補助申請系統查詢。

台中市觀旅局邀集各旅宿業公協會及觀光相關產業配套國旅補助加碼措施，「周周住台中，度假一整年」抽獎活動，獎項除規劃「台中住宿一整年」外，並提供電動機車及3C電子好禮加碼回饋。

旅宿業加碼優惠，結合台中市旅宿業者提出旅客住宿1晚(1+1專案)、住宿2晚(2+1專案)及其他業者自提優惠方案，目前有82家業者提出加碼方案，持續增加中。

購物節消費點數5倍好康，結合2026台中購物節活動，提供加碼優惠方案之旅宿業者，將成為購物節5倍好康專區店家，購物節活動期間，消費者前往店家消費即可享消費金額5倍累計優惠，增加獲獎機會。

伴手禮優惠方案，於國旅優惠活動期間，旅客憑合作旅宿業者住宿證明，即可至指定糕餅及烘焙業者享有購物折扣、買一送一等優惠。