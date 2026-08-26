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9月起出國多花錢！機票稅金調高明年再漲至1000 達人提醒：把握開票

聯合新聞網／ 綜合報導
蓋瑞哥提醒，自2026年9月1日起，台灣出境旅客隨機票收取的機場服務費將由現行500元調高至750元。圖／AI生成
蓋瑞哥提醒，自2026年9月1日起，台灣出境旅客隨機票收取的機場服務費將由現行500元調高至750元。圖／AI生成

計畫出國的民眾請留意旅遊預算變化，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」提醒，自2026年9月1日起，台灣出境旅客隨機票收取的機場服務費將由現行500元調高至750元，並預計於2028年9月1日起再調升至1000元。此費用已包含於機票稅金中，無須於機場現場繳納。

蓋瑞哥補充，民眾若在8月31日以前完成開票，即使9月之後才出國，只要後續未進行改票，通常仍按原500元計收；但若後續辦理改票並需要重新開票，則可能需要補足差額。他建議有確定行程的旅客可考慮在8月底前完成開票，但無須為了節省250元而盲目搶購機票。

據近日報導，多收取的費用將用於機場建設與觀光發展基金。機場建設包含桃園機場第三航廈、第三跑道、高雄機場新航廈、台中機場擴建及各地機場設備更新與飛安維護；觀光發展基金則用於海外宣傳、參加國際旅展、邀請媒體來台、改善國家風景區、補助地方觀光設施及台灣好行等服務。

交通部預告指出，因應航空站建設龐大經費並基於使用者付費原則，轉機過境設施使用費亦將比照出境機場服務費同步兩階段調漲。今年9月1日起由每人500元調升至750元，2028年9月1日起再調至1000元。兩種旅客收費金額保持一致，以支應營運所需。

轉機過境設施使用費自2023年3月起開徵，以2025年運量估算，桃機轉機約690萬人次，高雄機場約3.4萬人次。調整後轉機收入由桃園機場公司與民航局運用，不再提撥至觀光發展基金；預估第一階段調整後，桃機公司每年可增加約8.5億元收入，民航局則增加約425萬元收入。

機票 稅金 出國 達人

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