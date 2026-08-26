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國旅補助9月上路 阿里山賓館推住房優惠搶攻中秋、雙十連假

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
迎接中秋節及雙十連假，阿里山賓館搶先布局秋季旅遊市場，配合9月上路國旅補助，推出平日住宿、壽星優惠及期間限定「浪漫蜜月」專案。圖／阿里山賓館提供
迎接中秋節及雙十連假，阿里山賓館搶先布局秋季旅遊市場，配合9月上路國旅補助，推出平日住宿、壽星優惠及期間限定「浪漫蜜月」專案。圖／阿里山賓館提供

迎接中秋節及雙十連假，阿里山賓館搶先布局秋季旅遊市場，配合9月上路國旅補助，推出平日住宿、壽星優惠及期間限定「浪漫蜜月」專案，入住指定房型將贈逾5000元加值服務，即日起至9月14日推出特富野部落農夫體驗，帶領遊客深度探索阿里山。

阿里山賓館表示，透過官網訂房，周日至周四入住首晚可折800元，同房型續住再折1200元，當月壽星入住再享1200元生日禮金；9月3日至10月26日入住20坪以上套房，可享逾5000元加值服務，包括天鵝開床、雙人晚餐、迎賓香檳、拍立得照片，以及小笠原觀星體驗。

阿里山賓館指出，即日起至9月14日推出特富野部落農夫體驗，結合部落文化、傳統農耕及自然生態，帶領旅客深入特富野古道、原始森林，體驗部落傳統農耕生態，打造一站式文化永續加值服務，可沉浸式享受阿里山雲霧、夕陽和晨曦窗景之美，同時感受部落永續文化。

阿里山賓館表示，多年來持續投入地方發展，支持香林國小、十字路國小及阿里山國民中小學獎學金，也回饋阿里山社區發展協會，盼透過旅遊、文化及教育等行動落實ESG理念。面對秋季旅遊旺季，飯店期望以精緻住宿與深度文化體驗，吸引國內外旅客走進阿里山。

迎接中秋節及雙十連假，阿里山賓館搶先布局秋季旅遊市場，配合9月上路<a href='/search/tagging/2/國旅補助' rel='國旅補助' data-rel='/2/143773' class='tag'><strong>國旅補助</strong></a>，推出平日住宿、壽星優惠及期間限定「浪漫蜜月」專案。圖／阿里山賓館提供
迎接中秋節及雙十連假，阿里山賓館搶先布局秋季旅遊市場，配合9月上路國旅補助，推出平日住宿、壽星優惠及期間限定「浪漫蜜月」專案。圖／阿里山賓館提供

阿里山賓館9月3日至10月26日入住20坪以上指定套房，可享逾5000元市值加值服務，包括天鵝開床、雙人晚餐、迎賓香檳、拍立得照片及小笠原觀星體驗。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館9月3日至10月26日入住20坪以上指定套房，可享逾5000元市值加值服務，包括天鵝開床、雙人晚餐、迎賓香檳、拍立得照片及小笠原觀星體驗。圖／阿里山賓館提供

阿里山賓館多年持續投入地方發展，支持香林國小、十字路國小及阿里山國民中小學獎學金，也回饋阿里山社區發展協會。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館多年持續投入地方發展，支持香林國小、十字路國小及阿里山國民中小學獎學金，也回饋阿里山社區發展協會。圖／阿里山賓館提供

國旅補助 國旅 阿里山

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