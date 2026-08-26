必勝客「披薩＋炸雞」買1送1！達美樂「大披薩199元、副食20元起」

順發一反常態，傍晚很早就到菜園，心不在焉澆灌著瓜果葉菜，趁了空檔他挪移過來無厘頭問道：「你有被人讓座過嗎？」言淺意深，暗自推測這傢伙八九不離十內心中箭了，以我們的好交情，原想小題大作，再趁機調侃一番，但察言觀色他已落寞寡歡，不堪落井下石。

2026-08-26 00:00