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必勝客「披薩＋炸雞」買1送1！達美樂「大披薩199元、副食20元起」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「小比薩+烤雞」組合，限時享買1送1。圖／必勝客提供
必勝客「小比薩+烤雞」組合，限時享買1送1。圖／必勝客提供

即日起至9月6日期間，「達美樂」推出全國顧客感謝周，活動期間，指定口味大披薩199元、小披薩119元，包括有經典四喜、招牌海鮮四喜、和風奶油蟹肉、香草奶油烤雞、在地食鮮總匯、道地美國、蕃茄瑪格麗特等多種口味可供選擇。透過官網或APP訂購，單筆消費滿399元，即可以優惠價99元，加購「地瓜雙享餐」或「能量雙享餐」，另有多款人氣副食可以搭配選購，加購價20元起。

迎接開學聚餐潮，必勝客推出一系列優惠方案。即日起至9月21日，購買私廚系列義大利麵／燉飯，送指定口味個人比薩，優惠價214元；另外9月14日前，包括韓式海鮮煎餅、墨西哥辣椒芝心腸、小比薩＋烤雞等品項，均享「買1送1」優惠。

除此之外，「熱帶鳳梨海鮮總匯大比薩」、「BBQ黃金嫩雞大比薩」外帶優惠價199元；「大比薩分享餐」優惠價399元起。平日外帶大比薩，贈送2個小比薩＋2份副食＋飲料，現享買1送5；平日外送大比薩，則贈送2個小比薩，現享買1送2。「一公尺派對盒」原價2,199元，優惠價1,212元起。

必勝客「一公尺派對盒」，限時特價1,212元起。圖／必勝客提供
必勝客「一公尺派對盒」，限時特價1,212元起。圖／必勝客提供

「達美樂」指定口味大披薩199元、小披薩119元。圖／達美樂提供
「達美樂」指定口味大披薩199元、小披薩119元。圖／達美樂提供

達美樂推出人氣副食滿額加購優惠，最低20元起。圖／達美樂提供
達美樂推出人氣副食滿額加購優惠，最低20元起。圖／達美樂提供

披薩 必勝客 達美樂

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