國旅補助9月上路！飯店狂撒萬元禮遇、4千餐飲金 最低每晚不到350元

9月國旅補助即將上路，平日住宿最高可享3,200元優惠，飯店業者也紛紛端出加碼好康，從餐飲消費金、房型升等、住宿抵用券，到親子住宿、生日禮遇及深度旅遊體驗都有。其中，台北晶華酒店送4,000元餐飲消費金，福容大飯店最高祭出1萬元禮遇券，高雄圓山三天兩夜住房扣除最高補助後，每人每晚不到350元；小鹿文娛官網訂房最高85折，和逸飯店台南西門館則鎖定壽星與親子客加碼，阿里山賓館更推出逾8,000元住宿禮遇。

交通部觀光署推出的平日國旅補助，主要鼓勵旅客避開周末、延長住宿天數。平日入住合法旅宿，首晚最高補助800元，續住第二晚再加碼1,200元，當月壽星另有1,200元生日住宿金，符合資格者最高可享3,200元優惠。隨著9月進入秋季旅遊旺季，各大飯店也趁勢推出優惠搶攻平日旅遊市場。

●台北晶華｜住兩晚送4千元餐飲金 五星飯店吃遍人氣餐廳

台北晶華酒店推出「晶采國旅假期」，9月1日起兩人成行，每人每晚2,800元＋15.5%起入住豪華客房三天兩夜。若兩晚皆使用國旅補助，飯店再加碼每房4,000元餐飲消費金，可用於一樓「栢麗廳」、azie中庭餐廳及二樓上庭酒廊等館內餐飲。

住宿期間還可使用飯店頂樓露天泳池，從城市天際線俯瞰台北。對想把國旅補助用在五星住宿、又不想另外安排餐廳的旅客而言，餐飲金成為這波優惠的一大亮點。

●福容大飯店｜最高1萬元禮遇券 房費最低每晚1,125元起

福容大飯店串聯全台據點推出國旅補助加碼，除政府補助外，福容徠旅系列再加碼，最高可折抵房費3,500元，每人每晚最低1,125元起。

其中福容福隆店推出「萬元禮遇」，入住指定福容假期或親子主題房，退房後可獲總價值1萬元禮遇券，包含住宿、餐飲、房型升等、免費加人，以及衝浪、SUP、帆船等水上活動抵用券，從住宿一路玩到海上活動。

福容淡水漁人碼頭則推出入住加碼，兩天一夜送400元館內消費抵用券、三天兩夜送600元；壽星入住指定專案再贈600元抵用券。麗寶福容則推出家庭住宿方案，精緻家庭房雙人一泊一食4,340元起，續住第二晚二泊二食7,880元起。

搭配花蓮縣政府地方加碼，福容花蓮店推出超過2,000元大禮包，指定「福容假期一泊一食」專案再享房型升等；城市旅遊則有福容台北二館、桃園、桃園機捷A8等館別推出不同入住禮。

嘉義福容voco酒店周日至周四連住兩晚以上，依IHG官網非會員、不含早餐浮動房價再享9折，每房每日再贈兩客早餐；福容高雄則推出豪華雙床房每晚3,990元含兩客早餐。

福容徠旅林口、中壢、水里、高雄、墾丁等館別，使用生日補助入住指定「徠旅假期」，政府補助1,200元、飯店再加碼400元，兩天一夜最高折抵1,600元；使用平日補助，首晚加碼400元、第二晚再加碼600元，三天兩夜最高可折3,000元。澎湖也同步推出加碼，三天兩夜最高可折3,500元。

●小鹿文娛｜全台旅宿最高85折 花蓮更有「0元入住」

小鹿文娛旅宿集團旗下台北、台南、花蓮、墾丁等地館別同步響應國旅補助，官網訂房最高85折，部分館別再送免費早餐。

台北館別主打城市輕旅行，路徒PLUS行旅主題館、站前館等提供休閒設施、零食吧及HAPPY HOUR免費小點，部分館別另有扭蛋、神秘入住禮及早餐等加碼。

花蓮館別則推出旅行大禮包、抽抽樂及毛孩同樂禮遇，其中上海102民宿推出平日指定房型0元入住優惠。搭配花蓮縣政府地方加碼，旅客可進一步放大住宿優惠。

台南、墾丁館別則推出神秘入住禮、延後退房及毛孩友善禮遇，讓旅客從古都、美食一路玩到南國海岸。

●和逸台南西門館｜壽星抽3千元生日布置 平日住再送499元放電餐

和逸飯店．台南西門館鎖定生日旅遊及親子客群，推出「驚喜同樂月」。預訂「生日有你 HAPPY DAY」壽星住房專案並於9月入住，每筆符合資格訂單可獲一次抽獎機會，有機會免費升級最高價值3,000元的客房生日布置。原生日住房專案已包含早餐、生日蛋糕、生日帽、拍立得及神秘小禮，舒適客房每晚3,650元起，另有卡通頻道主題客房可選。

親子旅客則可選擇「逸起享樂」住房專案，AMAZZING CLUB會員透過官網預訂，9月平日入住最低3,150元起，含自助早餐，再送價值499元「GOAL！進球放電餐」，可外帶享用，適合安排台南市區親子小旅行。

●高雄圓山｜三天兩夜5,999元 補助疊滿只要2,799元

高雄圓山大飯店推出「FUN大假」專案，9月1日至11月30日平日入住，市景客房三天兩夜5,999元，包含兩天早餐，並免費招待兩位11歲以下兒童入住（不含早餐）；每房加價1,000元可升等湖景客房。

若符合平日住宿補助資格，首晚折800元、第二晚再折1,200元，共可折2,000元；若再符合生日住宿金資格，最高可折3,200元。以5,999元專案計算，最高折抵後為2,799元。

以兩大兩小入住計算，平均每人每晚不到350元。使用生日補助入住者，飯店另贈泡芙兩顆。

●阿里山賓館｜補助再送逾8千元好禮 入住山林享蜜月、觀星體驗

想把國旅補助用在深度旅遊，阿里山賓館推出「浪漫蜜月」及壽星優惠，將住宿與阿里山自然體驗綁在一起。

9月3日至10月26日入住20坪以上「浪漫蜜月」套房，贈送逾5,000元精緻加值服務，包括天鵝開床、浪漫雙人晚餐、迎賓香檳、50年代咖啡廳蜜月拍立得，以及小笠原觀星體驗。

若再搭配國旅補助，平日首晚可折800元、續住第二晚再折1,200元，當月壽星另可折1,200元，最高合計3,200元；壽星另有約3,000元祝賀禮，整體優惠與加碼禮遇超過8,000元。

除了住宿，阿里山賓館也主打特富野部落農夫體驗、小笠原夜遊觀星等深度行程，從森林、生態、星空到部落文化，讓平日住宿不只是「住一晚」，也能延伸成完整的山林旅行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和逸飯店·台南西門館祭出雙重好康，壽星住房專案抽客房布置、平日入住送499元放電餐。圖/和逸飯店提供

高雄圓山也搶進這波國旅補助優惠。圖/高雄圓山提供

阿里山賓館以坐擁絕美窗景與高山視野聞名。圖/阿里山賓館提供

路徒PLUS行旅帶來旅行探秘的樂趣。圖/小鹿文娛提供