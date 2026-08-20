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CoCo「葡萄柚果粒茶」買1送1、純茶2杯66！甜夏「蜜桃紅烏龍」享優惠
炎夏喝飲料！連鎖手搖飲「CoCo都可」限時推出多款優惠方案，包括紅茶、綠茶等純茶，限時享2杯66元，還有「葡萄柚果粒茶」買1送1等活動。「甜夏 SUMELLA」則推出新品「蜜桃紅烏龍」，限時優惠價59元。
農曆七月祈福月，連鎖手搖飲「CoCo都可」應景推出平安茶優惠，8月24日至8月27日期間，大杯紅茶、綠茶、青茶、大麥茶任選2杯，優惠價66元；「奶茶三兄弟」2杯優惠價99元，每日數量有限、售完為止。另外，8月26日也將再推出品牌好友日活動，凡至官方LINE領券，即可享「葡萄柚果粒茶（L）」買1送1，2杯70元，現省70元，每人可領2張券，售完為止。
繼六月推出「青檸桂花金烏龍」後，直萃茶品牌「甜夏 SUMELLA」今夏再推出「蜜桃紅烏龍」，以紅烏龍為基底並揉合蜜桃香氣，展現出茶韻與果香層次。即日起至8月23日期間，限時優惠價59元，另外8月31日前，於門市單筆消費滿100元，即贈品牌保冷袋1個。
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