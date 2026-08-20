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9月國旅補助上路 台南親子飯店加碼優惠 盼延續暑假旅遊熱度

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
暑假期間親子旅遊需求旺，台南親子飯店平均住房率維持8成以上；業者看好9月國旅補助，盼延續暑假後的旅遊熱度。圖／和逸飯店・台南西門館提供
暑假期間親子旅遊需求旺，台南親子飯店平均住房率維持8成以上；業者看好9月國旅補助，盼延續暑假後的旅遊熱度。圖／和逸飯店・台南西門館提供

交通部觀光署今公布平日國旅補助方案，預計9月起實施，和逸飯店・台南西門館也推出「驚喜同樂月」住房優惠，鎖定生日旅遊及平日親子客群，盼搭上補助話題，刺激開學後的平日旅遊需求。

和逸飯店・台南西門館表示，旅宿業長期存在平、假日住房落差，此次補助鎖定周日至周四，並提高連續住宿補助額度，有助鼓勵旅客改安排平日出遊，甚至延長住宿天數，對政策方向持正面看待。

業者說，以親子旅館市場來看，7、8月暑假原本就是家庭旅遊旺季，平、假日住房差距並不明顯，目前整體平均住房率維持8成以上，從實際訂房狀況觀察，國旅市場仍有一定需求，尤其親子家庭暑假期間出遊時間較具彈性，平日住房表現相對穩定。

業者指出，9月開學後旅遊市場通常逐步進入淡季，此次政府補助聚焦平日住宿，預期可進一步刺激平日旅遊需求，可望延續暑假後的旅遊熱度。

今年國旅補助包含平日住宿優惠、生日住宿優惠等5大優惠，和逸飯店・台南西門館搭上話題推出「生日有你 HAPPY DAY」住房專案，房價每晚3650元起，含早餐、生日蛋糕及生日帽等，另有主題客房可選擇；9月符合資格訂單還可參加抽獎，有機會升級客房生日布置。

另外，平日親子旅遊，AMAZZING CLUB會員可透過官網預定「逸起享樂」專案，9月周日至周四入住，房價3150元起，含自助式早餐及價值499元餐點。

業者強調，平日出遊除可避開周末人潮，也能搭配市區景點及商圈行程，盼透過政策補助與業者優惠，帶動家庭客將旅遊時間延伸至平日。

台南大員皇冠假日酒店則因應迎來開業九周年，以「9在一起」為主題推出住房、餐飲及親子活動，9月全館單筆消費滿999元可抽獎，獎項包括999純金項鍊、IHG點數及住宿券等；煉・瓦、彩豐樓等飯店內餐飲也推「9」字優惠，並在9月19日舉辦寫生比賽，邀親子同樂。

和逸飯店・台南西門館推出生日住房專案，9月符合資格旅客還有機會抽中客房生日布置，增加親子慶生儀式感。圖／和逸飯店・台南西門館提供
和逸飯店・台南西門館推出生日住房專案，9月符合資格旅客還有機會抽中客房生日布置，增加親子慶生儀式感。圖／和逸飯店・台南西門館提供

國旅補助預計9月上路，台南親子飯店看好平日住宿補助有助刺激開學後旅遊需求，推出住房優惠搶攻親子客。圖／和逸飯店・台南西門館提供
國旅補助預計9月上路，台南親子飯店看好平日住宿補助有助刺激開學後旅遊需求，推出住房優惠搶攻親子客。圖／和逸飯店・台南西門館提供

國旅補助 飯店 國旅

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