打錯字別急著收回！LINE推「編輯訊息」新功能 限時免費試用

手滑傳太快、訊息打錯字，現在除了「收回」之外，又多了一個補救方法！LINE宣布推出「編輯訊息」功能，讓用戶在訊息送出可以後直接修改內容，不必先收回再重新輸入。這項原本專屬LINE Premium訂閱用戶的新功能，將陸續透過LINE Labs開放所有用戶免費試用，不過免費試用結束後，這項功能將轉為LINE Premium會員專屬。

不管有沒有訂閱LINE Premium方案，想搶先使用「編輯訊息」，手機版LINE必須更新至26.12.0（含）以上版本，接著進入「主頁＞設定＞LINE Labs」，手動開啟「訊息編輯」即可。若目前尚未看到功能，代表仍在分批推送，可稍後再確認。手機啟用後，電腦版LINE也能使用，Windows／Mac版本需為26.4.0（含）以上。

功能啟用後，一對一及群組聊天室中的文字訊息，在送出後15分鐘內都能直接修改；Keep筆記則可在6天內編輯。修改完成後，訊息會顯示「已編輯」標示，但系統不提供查看舊版本或還原功能，因此修改送出前務必再次確認內容。

需要注意的是，「編輯訊息」目前僅適用於自己送出的文字訊息，照片、影片、語音、檔案及貼圖等無法修改，也不支援LINE社群與官方帳號聊天室。若聊天室成員使用尚未支援此功能的LINE版本，發送者也會收到提醒。

LINE表示，編輯訊息在LINE Labs的免費試用結束時間及正式轉換日期，將透過LINE設定中的「最新資訊」另行公告。試用結束後，想繼續使用就必須訂閱LINE Premium，已經編輯完成的訊息則不受影響。