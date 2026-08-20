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拿坡里「大披薩、6塊炸雞」通通199元！三商炸雞「黃金戰斧」現省161

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里推出炸雞、大披薩優惠。圖／三商餐飲提供
拿坡里推出炸雞、大披薩優惠。圖／三商餐飲提供

慶中元澎湃開吃，三商餐飲集結旗下「拿坡里」、「三商鮮五丼」、「三商炸雞」等品牌，推出一系列優惠方案。拿坡里自8月21日至8月30日祭出「月月慶」促銷，「大披薩」，不限經典口味，原價390元，優惠價199元。招牌「6塊炸雞」，原價390元，優惠價199元，也可更換為整桶烤雞。適合當作餐後甜點或下午茶的「原味蛋塔」6入原價270元，優惠價199元。

三商鮮五丼自即日起至9月6日推出「夏日豬排季」，包括「爪哇咖哩菲力豬排丼」、「卡滋菲力豬排丼」、「麻婆菲力豬排丼」及「韓式辣醬菲力豬排丼」，原價179元，優惠價139元，內用、外帶皆適用。活動期間購買指定優惠餐點，加價40元即可升級套餐，包含小菜1份及杯裝飲料1杯。

8月21日至8月29日期間，三商炸雞推出限時優惠方案，至三商i美食APP領取優惠券，「黃金戰斧」2入原價260元，優惠價99元；「豬排刈包」2入原價198元，優惠價99元。

拿坡里「原味蛋撻」限時6顆199元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里「原味蛋撻」限時6顆199元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

三商鮮五丼推出指定丼飯優惠方案。圖／三商餐飲提供
三商鮮五丼推出指定丼飯優惠方案。圖／三商餐飲提供

炸雞 披薩 黃金

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