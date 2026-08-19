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繼光香香雞「持學生證」免費吃BBQ可樂餅！漢堡王最新優惠券現省2804
隨著暑假即將進入尾聲，「繼光香香雞」繼推出爆醬塔塔可樂餅的優惠活動之後，再推出「BBQ可樂餅」，將外酥內鬆軟的可樂餅搭配鹹香的BBQ醬汁，帶來涮嘴的滋味。8月20日至9月6日期間，學生憑學生證至全台門市，即可免費兌換「BBQ可樂餅」一份，全台限量3萬顆，送完為止。活動期間，還可享「消費9折」的限時學生優惠，不限金額、不限品項，為學生們補充元氣。
「漢堡王」即日起至9月30日期間，推出全新「秋日呷堡趴」優惠券，提供6大主題優惠，整張優惠券用一次可省2,804元。其中「買1送1」提供有玉米濃湯、黃金QQ球、洋蔥圈、辣薯球、薯條、雞塊等7種產品，均可享買1送1優惠，最高現省55元。
另外還有「1+1自由配」組合，提供49、69、89元等不同方案，讓民眾依照個人喜好搭配選擇。「兩堡任選自由配」則提供BBQ培根牛肉堡、雙起士牛肉堡等4種品項，任選2款99元。同時優惠券也包括有5款「雙堡超值組」、5款「單人獨享餐」與5款「雙人分享餐」，每套119～299元不等。
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