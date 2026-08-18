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搭捷運、騎YouBike換好禮！基北北桃「我的減碳存摺」連3月加碼抽機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
基北北桃「我的減碳存摺」再加碼雙重活動，減碳兌現金、再抽筆電、機票等好禮。圖／悠遊卡公司提供
基北北桃「我的減碳存摺」再加碼雙重活動，減碳兌現金、再抽筆電、機票等好禮。圖／悠遊卡公司提供

減碳愛地球還能抽大獎！基北北桃4市攜手推動「我的減碳存摺」全民運動，即日起再推出「月月兌加碼」及「加碼月月抽」2大活動，民眾透過大眾運輸及步行累積減碳量，不僅能兌換交通回饋金，還有機會抽中筆電、機票、平板等好禮，讓減碳行動化為實質回饋。

悠遊卡公司表示，截至7月31日，「我的減碳存摺」已吸引逾57萬人參與，民眾今年搭乘大眾運輸累計減碳量達2.39萬公噸，另有646家企業響應。5月上線的「我的減碳存摺2.0」新增步行減碳計算功能，目前已有26萬人啟用，鼓勵民眾從搭乘大眾運輸到日常步行落實減碳。

「月月兌加碼活動」自8月起至12月31日舉行，只要累積減碳達5公斤，即可取得「無車出行悠遊付15元公車回饋金」兌獎機會。完成兌獎後，次月使用悠遊付乘車碼搭乘基北北桃公車，經系統確認即可獲得15元悠遊付儲值金。

此外，臺北市政府公運處推出「加碼月月抽」，活動至10月31日止，每週五搭乘或騎乘基北北桃都會通範圍內的大眾運輸工具1次，每月累計4次即可取得抽獎資格。

首次登錄「我的減碳存摺2.0」及9月22日「無車日」搭乘指定大眾運輸者，還可獲得額外抽獎機會。活動總計祭出120份獎項，包括中華航空亞洲線不限航點經濟艙來回機票、Lenovo V14筆電、Apple iPad Pro 11吋及Dyson吸塵器等，鼓勵民眾以行動響應低碳生活。

減碳 YouBike 捷運

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