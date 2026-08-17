外帶吃三商巧福、福勝亭更省 7品牌限時9折再送回客券

三商餐飲搶攻外帶餐飲商機，集結旗下三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS及咖意哩等7大品牌，自8月17日至9月2日推出會員限定優惠，三商i美食卡APP會員至指定門市外帶，出示活動優惠券圖檔並輸入會員卡號，即可享餐點9折，消費後再加碼贈送指定小菜或飲料滿額兌換券，透過折扣搭配回客券機制，帶動會員消費及回店率。

三商餐飲此次活動涵蓋牛肉麵、日式豬排、丼飯、蘭州拉麵、義式料理及咖哩等多元餐飲品類，鎖定上班族午餐、下班外帶及家庭用餐等日常需求，希望藉由旗下多品牌布局，擴大會員優惠的適用範圍。

活動期間，三商i美食卡APP會員至指定品牌門市外帶，出示APP「會員外帶9折」活動優惠券圖檔並輸入會員卡號，即可享外帶餐點9折優惠；完成消費後，再贈送APP指定小菜或飲料滿額兌換券1張。

其中，滿額兌換券將於消費隔日存入會員APP券夾，自領取日起15天內有效，可於下次消費時使用。三商餐飲透過當次消費折扣搭配後續回客優惠，希望提升會員使用APP消費的黏著度，並增加再次到店消費機會。

此次參與活動的7大品牌，包括三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS及咖意哩，從一人份牛肉麵、豬排定食、丼飯，到義式料理及咖哩等品項均涵蓋在內，藉此滿足不同客群的外帶需求。

三商餐飲7品牌「憑圖外帶9折」活動自8月17日起至9月2日止；美食街、國道休息站、醫院等部分門市不適用，實際適用餐點、門市及優惠券使用規範，以三商i美食卡APP及各品牌門市公告為準。