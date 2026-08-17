快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

大學分發入學放榜！錄取率97.54% 招生缺額603人創5年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

外帶吃三商巧福、福勝亭更省 7品牌限時9折再送回客券

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商i美食卡APP會員至指定品牌門市外帶，出示活動圖檔並輸入會員卡號，即可享餐點9折優惠，日常用餐更實惠。三商餐飲/提供
三商i美食卡APP會員至指定品牌門市外帶，出示活動圖檔並輸入會員卡號，即可享餐點9折優惠，日常用餐更實惠。三商餐飲/提供

三商餐飲搶攻外帶餐飲商機，集結旗下三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS及咖意哩等7大品牌，自8月17日至9月2日推出會員限定優惠，三商i美食卡APP會員至指定門市外帶，出示活動優惠券圖檔並輸入會員卡號，即可享餐點9折，消費後再加碼贈送指定小菜或飲料滿額兌換券，透過折扣搭配回客券機制，帶動會員消費及回店率。

三商餐飲此次活動涵蓋牛肉麵、日式豬排、丼飯、蘭州拉麵、義式料理及咖哩等多元餐飲品類，鎖定上班族午餐、下班外帶及家庭用餐等日常需求，希望藉由旗下多品牌布局，擴大會員優惠的適用範圍。

活動期間，三商i美食卡APP會員至指定品牌門市外帶，出示APP「會員外帶9折」活動優惠券圖檔並輸入會員卡號，即可享外帶餐點9折優惠；完成消費後，再贈送APP指定小菜或飲料滿額兌換券1張。

其中，滿額兌換券將於消費隔日存入會員APP券夾，自領取日起15天內有效，可於下次消費時使用。三商餐飲透過當次消費折扣搭配後續回客優惠，希望提升會員使用APP消費的黏著度，並增加再次到店消費機會。

此次參與活動的7大品牌，包括三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS及咖意哩，從一人份牛肉麵、豬排定食、丼飯，到義式料理及咖哩等品項均涵蓋在內，藉此滿足不同客群的外帶需求。

三商餐飲7品牌「憑圖外帶9折」活動自8月17日起至9月2日止；美食街、國道休息站、醫院等部分門市不適用，實際適用餐點、門市及優惠券使用規範，以三商i美食卡APP及各品牌門市公告為準。

三商餐飲7品牌於8月17日至9月2日推出會員限定優惠，憑APP活動首頁圖檔外帶享9折，多元美味輕鬆帶著走。三商餐飲/提供
三商餐飲7品牌於8月17日至9月2日推出會員限定優惠，憑APP活動首頁圖檔外帶享9折，多元美味輕鬆帶著走。三商餐飲/提供

牛肉麵 品牌 會員卡 餐飲

延伸閱讀

外送平台8月優惠碼一次看 foodpanda免費喝飲料、Uber Eats最高折120元

豊漁「牛喜」進駐遠百信義A13 信義區第4店擴大百貨版圖

Coupang酷澎「澎派中元節」開跑 WOW會員免運再享天天最高現省200元

全聯、大全聯中元優惠開跑 限時最高22%回饋 全電商滿額現享8.5折

相關新聞

獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

國內線機票凍漲26年，加上國際油價飆漲導致業者成本劇增，華信航空日前出面說明花蓮航線嚴重虧損「飛1班賠1班」，隨後並向交通部民航局申請停飛。不只華信，聯合報掌握同樣有營運花蓮航線的立榮航空也已提出停飛申請；立榮指出，台北至花蓮載客率低且不斷下滑，甚至今年7月暑假載客率也僅17％，盼停飛將運能轉至離島航線。

周四起關島東方熱帶擾動醞釀發展 吳德榮揭預估路徑、影響

颱風季，又有熱帶擾動可能發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北轉北北西前進，下周二、三(25、26日)逐漸接近日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

國內失智症患者近四十萬人，去年兩款可減緩失智惡化的針劑上市，可清除沉積於大腦組織的類澱粉蛋白，但臨床醫師估計，全台僅五、六百名早期阿茲海默症的失智個案接受針劑治療，主因在於費用昂貴，每個療程至少一五○萬元。

失智新藥打半年「腦中類澱粉蛋白少逾8成」 80歲嬤能用LINE正常聊天

阿茲海默氏症過去藥物多以改善認知症狀為主，隨著抗類澱粉蛋白單株抗體問世，治療機制透過清除腦內異常累積的類澱粉蛋白，延緩疾病進展。中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如分享，一名80歲婦人接受新藥治療半年後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由104.2降至19.8，降幅逾8成，家屬發現重複問話、頻繁找東西等情況改善，逐漸找回原有生活。

中元普度禁忌別踩雷 命理師教你拜出平安財運雙旺

目前正值農曆七月期間，不少民眾已準備辦理普度儀式，命理師楊登嵙提醒，民間習俗於七月初一、十五、三十，以三牲或五牲祭拜無主孤魂，俗稱拜「中元公」，同時也是祭祖佳節。祭品可準備雞肉、鮮花、龍眼、荔枝、酒類及罐頭，水果建議挑選帶葉品項，象徵事業興旺、生意長紅。

65歲男睡覺誤吞假牙 大腸內視鏡網套繞道120公分取出

一位65歲男子睡覺時誤將架橋式兩顆臼齒假牙吞下肚而求醫，澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠檢查發現，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處，後來以大腸內視鏡網套，繞了一大圈約120公分，才將假牙網捕取出，創下大腸內視鏡取出異物的罕見病例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。