聽新聞
0:00 / 0:00
西拉雅風景區台灣好行19日推七夕限定「77元入住關子嶺」超快閃優惠
西拉雅國家風景區管理處宣布推出七夕限定優惠，19日七夕當天早上10時於KKDAY平臺限量開賣原價3700元的「關子嶺雙人住宿套票」，優惠直接殺到77元銅板價，不過全台限量只有7組。
管理處表示，「77元關子嶺雙人住宿套票」以象徵七夕的「77元」銅板超殺價，憑台灣好行二日券牽著手一路暢玩山城，入住富野溫泉會館雙人房共度湯泉時光。只要手速夠快，就能用銅板價打包這趟夢幻的七夕小旅行。
另22日至30日每個周末，搭台灣好行菱波官田線前往官田遊客中心，能在車上領取「七夕限定活動禮包」，含乘車證明券、傳情小卡及抽獎券。官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。
管理處表示，搭乘關子嶺線能夠順遊菁寮老街、關子嶺溫泉，漫遊山城與老街，追尋經典浪漫；菱波官田線前往官田遊客中心，在遼闊草皮上自由奔跑，留下心動的足跡，也可以前往隆田火車站旁隆田CHACHA文化資產教育園區，認識在地文化故事，順路可達烏山頭水庫，漫步大壩欣賞平靜湖光山色。
更多相關活動資訊在西拉雅國家風景區管理處網站。套票購買：
「77元關子嶺雙人住宿套票」連結
https://www.kkday.com/zh-tw/product/403925
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。