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西拉雅風景區台灣好行19日推七夕限定「77元入住關子嶺」超快閃優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅風景區台灣好行19日推七夕限定「77元入住關子嶺」超快閃優惠。圖／西拉雅風景區管理處提供
西拉雅風景區台灣好行19日推七夕限定「77元入住關子嶺」超快閃優惠。圖／西拉雅風景區管理處提供

西拉雅國家風景區管理處宣布推出七夕限定優惠，19日七夕當天早上10時於KKDAY平臺限量開賣原價3700元的「關子嶺雙人住宿套票」，優惠直接殺到77元銅板價，不過全台限量只有7組。

管理處表示，「77元關子嶺雙人住宿套票」以象徵七夕的「77元」銅板超殺價，憑台灣好行二日券牽著手一路暢玩山城，入住富野溫泉會館雙人房共度湯泉時光。只要手速夠快，就能用銅板價打包這趟夢幻的七夕小旅行。

另22日至30日每個周末，搭台灣好行菱波官田線前往官田遊客中心，能在車上領取「七夕限定活動禮包」，含乘車證明券、傳情小卡及抽獎券。官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。

管理處表示，搭乘關子嶺線能夠順遊菁寮老街、關子嶺溫泉，漫遊山城與老街，追尋經典浪漫；菱波官田線前往官田遊客中心，在遼闊草皮上自由奔跑，留下心動的足跡，也可以前往隆田火車站旁隆田CHACHA文化資產教育園區，認識在地文化故事，順路可達烏山頭水庫，漫步大壩欣賞平靜湖光山色。

更多相關活動資訊在西拉雅國家風景區管理處網站。套票購買：

「77元關子嶺雙人住宿套票」連結

https://www.kkday.com/zh-tw/product/403925

官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。。圖／西拉雅風景區管理處提供
官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。。圖／西拉雅風景區管理處提供

官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。。圖／西拉雅風景區管理處提供
官田遊客中心佈置了七夕主題打卡牆讓大家拍照，在傳情小卡寫下心情告白。完成指定步驟就能參與抽獎，獎品是法國AVPA國際大賽特別獎的「稻甜找貓貓」巧克力。。圖／西拉雅風景區管理處提供

七夕 關子嶺 西拉雅

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