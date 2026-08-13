77元關子嶺雙人住宿套票 七夕情人節當天限量開搶

七夕情人節近，西拉雅國家風景區管理處19日七夕當天上午10時將在旅遊網站KKDAY平台限量開賣7組關子嶺雙人住宿套票，以超狂優惠直接殺到銅板價，原價3700元特價77元，邀請遊客把握機會搶好康。

西拉雅國家風景區管理處也推出甜蜜與浪漫小旅行；8月22至30日每周六、日搭乘台灣好行菱波官田線還能拿專屬活動禮包，含乘車證明券、傳情小卡及抽獎券。只要到官田遊客中心填寫抽獎券，就有機會把榮獲「2026法國AVPA國際大賽特別獎」來自後壁菁寮老街的「稻甜找貓貓」頂級巧克力帶回家。

官田遊客中心現場更精心佈置七夕主題打卡牆，讓大家盡情放閃拍照，並在傳情小卡寫下心動告白。只要現場完成指定步驟，就能參與抽獎。

西拉雅管理處表示，搭乘台灣好行關子嶺線能順遊菁寮老街、關子嶺溫泉，漫遊山城與老街；菱波官田線則可以前往官田遊客中心，在遼闊草皮上自由奔跑，也可以前往隆田火車站旁的隆田CHACHA文化資產教育園區，穿梭時空認識在地文化故事，順著路線延伸可抵達烏山頭水庫，漫步於大壩之上欣賞平靜湖光山色。

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台灣好行菱波官田線

台灣好行關子嶺線

官田遊客中心現場更精心佈置了七夕主題打卡牆，讓大家盡情放閃拍照，並在傳情小卡寫下心動告白。記者謝進盛／翻攝