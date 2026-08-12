德克士「咔滋脆皮炸雞」一塊10元！ 再抽免費「咔滋脆皮手槍腿」

10元吃炸雞！連鎖速食「德克士炸雞」即日起推出「一口就炸」門市快閃活動，至指定門市完成社群任務，可享「咔滋脆皮炸雞」優惠價10元，另外還有機會抽中免費咔滋脆皮手槍腿、咔滋脆皮炸雞電子券等贈禮。

德克士炸雞的「咔滋脆皮炸雞」標榜使用台灣本土雞的雞腿與腿排部位，新鮮現炸上桌；另款「咔滋脆皮手槍腿」則採霸氣的L型手槍腿，兼具份量與口感。即日起至8月19日，消費者至全台門市（球場門市除外），完成Google Maps門市評論並上傳爆炸頭相關、餐點或用餐照片，即可享有「咔滋脆皮炸雞」優惠，原價75元，優惠價10元，各門市每日限量30名。此外，消費者完成社群任務，另有機會抽中「咔滋脆皮手槍腿電子券」或「咔滋脆皮炸雞電子券」等千份贈禮。

針對夏日消暑，德克士炸雞限時提供「青檸泰泰」系列商品，包括有「青檸泰泰炸雞」、「鮮蝦泰泰海鮮卷」、「青檸吸凍紅茶／綠茶」等飲品，為餐點增添清爽解膩的層次，限時供應至8月19日。