Coupang酷澎「澎派中元節」開跑 WOW會員免運再享天天最高現省200元

中元節採購旺季到來，民眾紛紛開始準備普渡供品、零食飲料與日常備貨。今年除了傳統量販店、超市祭出優惠外，電商平台也積極搶攻中元商機。Coupang酷澎宣布推出「澎派中元節」檔期活動，即日起至8月15日，WOW會員可享指定商品7折起優惠，搭配專屬折價券天天最高現省200元，為消費者提供中元採購新選擇。

愈來愈多家庭與企業選擇透過電商平台一次購足普渡所需商品，Coupang酷澎中元檔期結合旗下「火箭速配」服務，集結食品、飲品、米麵等熱門品項，涵蓋乖乖、多力多滋、奇多、光泉、金車、寶礦力、立頓、伊藤園、波蜜、維力、不倒翁、農心、新東陽、樂米穀場等國內外知名品牌，最快可於隔日送達指定地點，讓消費者免去搬運與排隊困擾。

為滿足不同族群需求，Coupang酷澎此次也攜手多家品牌推出滿額優惠。包括光泉全系列指定飲品，涵蓋保久乳、午后時光、冷泡茶及茉莉茶園等商品，單筆消費滿588元即可現折50元；法國天然礦泉水品牌Volvic富維克指定商品單筆滿699元，同樣可享現折50元優惠。此外，購買MR.BROWN伯朗咖啡指定飲品系列，單筆滿250元即可獲贈伯朗咖啡直火風味美式240ml乙瓶。

中元普渡少不了各式零食供品，其中象徵「平安順利」的綠色乖乖更是熱門商品之一。看準市場需求，Coupang酷澎攜手乖乖推出多款中元限定商品，包括結合檸檬大叔聯名推出的「酸溜溜蕾夢方塊箱」，以檸檬風味打造全新口感；「乖乖馬上轉運箱」則收錄經典奶油椰子口味，並附贈隨機扭蛋迴力車，增添趣味收藏價值。另一款通路限定販售的「乖乖事事順利袋」，內含四包奶油椰子風味產品，以喜氣包裝設計搶攻中元市場。

除了乖乖系列商品，平台也推出多款人氣零食組合箱。「Lay's樂事樂連連限量熱銷組」集結原味、雞汁等多種經典口味，共6盒入；「Cheetos奇多隨口脆玉米脆組」則包含家常起司、雞汁與蜂蜜奶油等人氣口味，共13包入，適合作為普渡供品或家庭分享零食。

Coupang酷澎也持續引進熱門新品，推薦立頓沁涼檸檬風味氣泡茶與熱帶水果風味氣泡茶，以果香結合微氣泡口感，帶來夏季清爽體驗；在日本市場熱銷的百事生可樂330ml與500ml，也可透過「火箭速配」快速送達指定收件地點。

Coupang酷澎近年持續擴大商品版圖，目前平台已涵蓋3C家電、生活日用品、母嬰用品、美妝保養、保健食品及食品飲料等多元選品。透過WOW會員每月59元訂閱方案，除了無條件免運服務外，再享會員專屬折扣與活動優惠，搭配「火箭速配」最快隔日到貨的物流優勢，讓消費者不必奔波各大賣場，也能輕鬆完成中元普渡準備，享受更便利的一站式購物體驗。

乖乖酸溜溜蕾夢方塊箱，，以酸甜檸檬風味為經典玉米脆條增添新滋味。圖／酷澎提供

Coupang酷澎推出超吸睛乖乖事事順利袋，內含奶油椰子風味4包。圖／酷澎提供