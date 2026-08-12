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星巴克小熊杯大杯飲品組優惠來了！最優惠約64折、只有8天

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「草莓熊杯大杯飲品組」優惠價890元起。圖／摘自星巴克官網
「草莓熊杯大杯飲品組」優惠價890元起。圖／摘自星巴克官網

想入手各式星巴克小熊杯的看這裡！星巴克宣布自8月12至19日推出「草莓/足球/星巴克小熊杯｜搭配飲品組合優惠活動」，活動期間購買草莓/足球/星巴克小熊杯，搭配大杯115元飲品（含以下），即享組合優惠價，最優惠約64折。

「草莓熊杯大杯飲品組」優惠價890元起，內原價1,280元的含草莓小熊玻璃TOGO冷水杯乙個、大杯115元（含以下）飲品（可加價更換任一大杯飲料），大約相當於64折優惠。

「足球熊杯大杯飲品組」優惠價800元起，內原價1,080元的含足球小熊玻璃TOGO冷水杯乙個、大杯115元（含以下）飲品（可加價更換任一大杯飲料），大約相當於67折優惠。

「星巴克熊杯大杯飲品組」優惠價700元起，內原價980元的含草莓小熊玻璃TOGO冷水杯乙個、大杯115元（含以下）飲品（可加價更換任一大杯飲料），大約相當於64折優惠。

優惠品項依各門市現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此外，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

「足球熊杯大杯飲品組」優惠價800元起。圖／摘自星巴克官網
「足球熊杯大杯飲品組」優惠價800元起。圖／摘自星巴克官網

「星巴克熊杯大杯飲品組」優惠價700元起。圖／摘自星巴克官網
「星巴克熊杯大杯飲品組」優惠價700元起。圖／摘自星巴克官網

星巴克 小熊 草莓

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