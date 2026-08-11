外送平台8月優惠碼一次看 foodpanda免費喝飲料、Uber Eats最高折120元

炎炎夏日熱到不想出門覓食嗎？雙平台祭出8月專屬優惠搶客，快筆記折扣碼與會員專屬活動，讓荷包輕鬆省下一筆！

foodpanda看準潮流美食經濟，盤點開心果、杜拜巧克力與香菜等話題美食名店，同步推出多項8月限定好康。即日起至8月21日止，消費者只要在美食外送指定餐廳下訂，並輸入優惠碼「爽爽送」，即可享有7折起優惠，滿額最高可折抵120元。

除了餐飲外送，foodpanda也針對pandapro會員祭出專屬福利，即日起至8月16日期間，pandapro使用外帶自取服務並輸入優惠碼「免費喝飲料八」，下訂45元以內的飲品即可享全額折抵。緊接著在8月17日至8月31日，輸入「黑沃請你喝」則可於黑沃咖啡指定分店專區免費兌換中杯沃冠軍美式。為吸引新用戶加入，整個8月非pandapro會員透過專屬連結訂閱，可享首月免收119元月費的獨家優惠，每帳號限用1次。

Uber Eats同樣在8月份針對會員推出一系列超值回饋，涵蓋美食外送與外帶自取，更延伸至生鮮雜貨領域。針對Uber One會員，即日起至8月11日輸入「八月炫父」滿450元可折抵90元，輸入「八月嚴選」滿399元可折抵70元。若偏好外帶自取，整個8月份輸入「八月來外帶」，單筆滿179元且綁定信用卡付款即可享7折優惠，最高折抵60元且最多可使用5次。

針對美食外送，8月底前輸入「八月來吃」滿649元可享100元折抵，年訂閱制會員更有專屬優惠碼「八月來點」，滿399元即可折抵50元，兩者皆可使用2次。此外，優市也歡慶5周年，即日起至8月20日輸入「優市五歲優」、8月21日至9月3日輸入「八月優夠熱」，只要會員消費滿899元即可享9折優惠，單筆最高皆可折抵120元，讓生鮮採買更加精打細算。