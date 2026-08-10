全聯、大全聯中元優惠開跑 限時最高22%回饋 全電商滿額現享8.5折

全聯集團年度最大檔期「中元感恩月」即日起正式開跑，今年以「存好心、備好料、歡迎回家」為主題，串聯全聯、大全聯、小時達及全電商，推出超過3,000款商品優惠，從普渡供品、生鮮食材到日用品一次備齊，搶攻中元採買商機。

全聯實體門市祭出最高19.7%回饋，8月15日、8月16日、8月22日、8月23日及8月24日至8月27日，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點；週末搭配指定信用卡，單筆滿1,300元再加贈650福利點。8月15日、8月16日、8月22日、8月23日，全店日用品單筆每滿499元現折50元。

大全聯則祭出最高22%回饋，8月15日、8月16日、8月22日至8月26日，福利卡卡友或PX Pay會員單筆消費滿2,000元享9折優惠，以現金抵用券回饋，搭配大全聯信用卡最高回饋22%，大量採買供品、食品及日用品都能省。

在普渡零食方面，全聯推出近百款人氣組合，包括「華元修蛋幾勒拜拜箱」特價168元、「湖池屋中元佳節福箱」特價178元、「湖池屋洋芋條福箱」特價209元及「乖乖彎得福箱」特價135元；可樂果、卡迪那等商品也推出限定贈品。即日起至9月3日，福利卡友購買聯華食品、味丹、Lay's樂事、OREO指定品牌商品，單筆每滿500元享5倍福利點。

生鮮也是中元採買重點，全聯推出雲林土雞骨腿切塊400g特價129元、土雞全隻1.3kg特價269元、豬五花肉條每100g特價43元；海鮮則有金目鱸魚350g特價92元、吳郭魚430g至500g特價69元。蔬果同步優惠，紐西蘭富士蘋果6粒特價78元，水果全品項單筆滿500元再折50元。

大全聯則主打大份量生鮮，冷藏豬肋小排切塊每台斤特價258元、牧草雞全雞每台斤159元、美國冷凍牛腱每100g特價47.9元；海鮮有活凍透抽400g特價259元、鮭魚切片520g特價309元，另有娃娃菜、奇異果、葡萄及蘋果等蔬果優惠。

不想自己料理的消費者，也可選擇全聯美味堂熟食，即日起至8月20日推出脆皮油雞、阿里山茶雞，每隻約1.5公斤特價379元；去骨油雞腿、去骨醉雞腿每盒特價209元，另有預購限定「三牲禮祭拜組」799元，省下備料與烹調時間。

除了實體門市，全聯全電商也推出中元箱購優惠，多款飲料、泡麵及食品天天折扣，適合家庭一次大量囤貨。8月20日前，舒跑運動飲料特價159元、黑松沙士24罐特價199元、可口可樂迷你罐3組特價283元，維力炸醬麵重量包6組特價492元、滿漢大餐蔥燒牛肉麵6碗特價300元。新客還享首購好禮，首次下單即贈250福利點，揪朋友完成首購，每成功1人再獲1,000福利點，最多可揪10人，最高共可拿10,250福利點。

此外，8月14日至8月20日限量推出8.8折券，8月21日至8月27日輸入優惠碼「拜中元就上全電商」享8.5折，指定日期使用全支付單筆每滿2,000元再贈1,000福利點，單日最高回饋5,000點。

打造豐盛中元供桌，全聯即日起至9月3日水果全品項單筆滿500元再折50元。圖／全聯福利中心提供

拜拜用品就到大全聯，金紙、祈福禮盒、插香器一次搞定。圖／全聯福利中心提供

整箱拜最方便，推薦「華元修蛋幾勒拜拜箱」以趣味諧音包裝搭配荷包蛋、鹹蛋黃兩種人氣洋芋片。圖／全聯福利中心提供

「歡迎回家」迎中元，大全聯全館最高回饋22%。圖／全聯福利中心提供