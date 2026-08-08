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超商冰淇淋大戰開打！短短一天3度加碼 內行揭「魔鬼藏在細節裡」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期7-11與全家便利商店同步祭出哈根達斯冰淇淋優惠，雙方促銷一路加碼，讓消費者看得眼花撩亂，讓他直呼「這冰淇淋大戰會加碼到什麼時候？」。示意圖／7-ELEVEN提供
一名網友分享，近期7-11與全家便利商店同步祭出哈根達斯冰淇淋優惠，雙方促銷一路加碼，讓消費者看得眼花撩亂，讓他直呼「這冰淇淋大戰會加碼到什麼時候？」。示意圖／7-ELEVEN提供

超商冰淇淋優惠戰越打越激烈！一名網友分享，近期7-11全家便利商店同步祭出哈根達斯冰淇淋優惠，雙方促銷一路加碼，讓消費者看得眼花撩亂，讓他直呼「這冰淇淋大戰會加碼到什麼時候？」。

這名網友在社群平台「Threads」整理兩家超商針對哈根達斯冰淇淋的優惠變化，原本7-11祭出「買10送10」，全家直接升級為「買10送12」，沒想到過不久後，7-11也跟進推出「買10送12」，還加碼買千送百，結果全家也不甘示弱，除了維持「買10送12」，再加碼送129元全家購物金。

這名網友進一步說明，過了一天後，7-11竟然又開出大招，直接升級成「買10送13」，且同樣有滿千送百優惠，讓他忍不住好奇，兩大超商這場哈根達斯促銷戰，究竟還會加碼到什麼程度？

貼文一出後，不少網友都表示「我再等等應該快送台積電了」、「身為店員的我，POP不知道要印幾次」、「我剛剛下單買10送12，虧一杯」、「我再等等，期待買10送20好了」、「不要停！全家不能當輸家！加碼加碼」、「拜託全家快加碼！」、「大家再忍一下，照這樣下去應該快送iPhone了」、「我再等等，看下禮拜會不會送機票」。

此外，也有內行網友提醒「魔鬼藏在細節裡，24杯裡，有幾杯是100ml，有幾杯是75ml，應該沒有比較便宜喔」、「我覺得全家兌換期限到11/30比較吸引我，7-11只能到9/15，期限太短了」、「全家到11月底都可用，比較好」。

哈根達斯的口味琳瑯滿目，到底該怎麼挑呢？本站曾報導，一名網友分享哈根達斯「濃脆花生醬」口味的獨門吃法，就是將這款花生醬冰淇淋搭配香菜末一起食用，聲稱美味程度瞬間升級，更致敬台灣經典街頭小吃花生捲冰淇淋。

對此，讓許多喜愛香菜的網友表達贊同，認為這吃法相當合理且具創意。支持者表示，既然冰淇淋本身已有脆花生，確實不需要額外添加花生粉，只要配上香菜就能神還原夜市經典滋味，甚至有人表示下次去火鍋店或吃到飽餐廳時也要嘗試這種搭配，若能再自備潤餅皮就更完美了。

不過，對於無法接受香菜的民眾來說，這卻是令人難以忍受的地獄組合。大量網友崩潰直言要貸款去對原PO提告，也有人要求他帶著這碗像廚餘的食物離開地球，甚至開玩笑說哈根達斯的創辦人若地下有知，恐怕會氣得託夢抗議。

冰淇淋 超商 台積電 7-11 全家便利商店

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