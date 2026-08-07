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餐費最低只要8元！爸爸身分證「8」愈多折愈大 入場再送冰涼生啤酒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
爸爸身分證「8」越多優惠越狂，用餐最低只要8元。圖/遠雄悅來提供
爸爸身分證「8」越多優惠越狂，用餐最低只要8元。圖/遠雄悅來提供

快來對一對，爸爸身分證號有幾個「8」？遠雄悅來大飯店推出父親節尊寵優惠，爸爸於英倫西餐廳出示身分證即可享優惠，數字「8」越多，優惠力度越大，最低餐費只要8元，還免收服務費。皮爾沙酒吧也同步推出「爸爸的啤酒時光」優惠，爸爸入場即贈一杯冰涼生啤酒。

遠雄悅來大飯店於即日起至8月9日打造父親節驚喜優惠。英倫西餐廳推出「爸氣密碼‧解鎖8號老爸！」餐飲禮遇，自助晚餐、周末自助下午茶，爸爸出示身分證即可享基本折扣88折優惠；身分證字號含1個8，享8折優惠；含2個8，享7折優惠；含3個8，享6折優惠；含4個8，享5折優惠；含5個8以上，享用餐8元優惠。

皮爾沙酒吧也推出「爸爸的啤酒時光」優惠，爸爸入場即贈一杯沁涼生啤酒。另有「親子默契大考驗」，親子攜手挑戰默契任務，成功完成考驗，小朋友即可獲贈無酒精氣泡飲乙杯。區內有多元娛樂空間，除了品味美酒，還可體驗飛鏢、撞球及數位攀岩牆等設施，讓每一段夜晚時光都充滿放鬆與歡樂。

此外，遠雄悅來大飯店打造豐富的二泊七食全包式旅遊，同步於暑期舉辦風靡全台的「陀螺擂台賽」。相關資訊可查官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皮爾沙酒吧推出「爸爸的啤酒時光」優惠，爸爸入場即贈一杯冰涼生啤酒。圖/遠雄悅來提供</p><!--5--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
皮爾沙酒吧推出「爸爸的啤酒時光」優惠，爸爸入場即贈一杯冰涼生啤酒。圖/遠雄悅來提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

遠雄悅來大飯店夏日推出山海狂饗曲「二泊七食」專案。圖/遠雄悅來提供
遠雄悅來大飯店夏日推出山海狂饗曲「二泊七食」專案。圖/遠雄悅來提供

啤酒 身分證 爸爸

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