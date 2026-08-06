聽新聞
0:00 / 0:00

AI手機成父親節送禮新趨勢 震旦通訊搶攻智慧生活商機

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供
震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供

父親節送禮熱潮升溫，兼具實用與智慧功能的AI手機成為不少民眾首選，震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品，搭配「手機實價登錄」透明價格機制，降低消費者購機負擔。

震旦通訊總經理謝明朗表示，父親節向來是家庭換機的重要檔期，今年除推出多款熱門AI手機優惠外，也針對指定機型加碼提供刷卡、分期0利率不加價，希望減輕消費者購機負擔；同時持續推動「手機實價登錄」，堅持價格公開透明，讓消費者不必擔心因付款方式不同而影響成交價格，真正做到安心消費、放心購機。

除優惠方案外，震旦通訊也持續強化購機服務，提供多元支付、0利率分期、手機保險諮詢、舊機高價回收、專業門號健診、免費手機功能教學、五星級資料移轉、官網下單門市取貨、SHARP智慧家電體驗及手機實價登錄保障等十大服務，打造從購機、資費到售後的一站式服務體驗。

震旦通訊表示，隨著AI手機逐漸成為日常生活的重要工具，消費者除重視硬體規格，更看重價格透明、售後服務及整體購機體驗。

這次主打機型包括SHARP AQUOS wish5s，優惠價8490元，並加贈價值1690元的日本FINAL ZE300主動式降噪真無線藍牙耳機；SAMSUNG Galaxy A57優惠價1萬3990元，以AI智慧功能、流暢效能及高CP值，成為父親節熱門送禮機種。

主打AI影像與時尚設計的HONOR 600則祭出1萬7900元優惠價，三款指定機型活動期間同步享有刷卡、分期0利率不加價優惠，專案即日起至8月10日於全台門市同步登場，優惠商品數量有限，售完、送完為止。

震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供
震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供

震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供
震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供

震旦 手機 父親節

延伸閱讀

friDay購物「夏殺狂歡派對」 父親節精選好禮限時4.4折起、七夕甜寵價

Coupang酷澎「爸氣父親節」準時送心意　官方品牌手機、健康生活好禮一次備齊

感恩父愛 鞋全家福全面85折

中元普渡量販超市優惠懶人包！百款熱銷品買1送1 限時滿額最高22%回饋

相關新聞

七年未調 薪資揭露門檻將調高到5萬元

為促進薪資透明、改善低薪，勞動部規定經常性薪資四萬元以下的職缺，不得寫「面議」，必須揭示薪資範圍。勞動部近年研議再提高揭露門檻，至今只聞樓梯響。最新審計報告指出，去年初任人員平均薪資已經三點九萬元，逼近四萬元大關，超過七年未調整的揭露門檻，早就無法反映勞動市場薪資水準。

薪資揭露 勞團：門檻應取消

勞動部擬提高薪資揭露門檻至五萬左右，但勞團主張直接拿掉樓地板，且不只在求職階段揭露薪資，進入職場後一定職務也應揭露薪資級距，才能真正達到薪資透明化。

性別薪資 僅0.11%企業揭露

別再說台灣夠性別平權了！據勞動部資料，台灣的性別薪資連年退步，女性須比男性多工作五十九天，才能賺得相同的年薪。審計部指出，勞動部雖與金管會聯手推動上市櫃公司揭露薪資資訊，但去年完全申報前一年永續報告書的上市櫃公司只有一八九四家，占全台的百分之零點一一，更遑論絕大多數的中小企業未納入揭露範圍。

新莊人氣冰店「龍安粉條冰」預告熄燈！粉絲捨不得：晴天霹靂

想吃的民眾要把握機會！位於新莊的人氣甜品「龍安粉條冰」，雖然甫搬遷至新店面，但近日宣佈因老闆退休，因此將於9月20日結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「晴天霹靂啊！」、「我每年夏天必吃的粉條冰」

坦言雞蛋產量減少 農業部：協調蛋商加強調度

農業5日表示，受到高溫氣候、產能調節及飼料價格等多重因素影響，近期雞蛋產量確實有所減少，但整體市場供需及價格仍在合理波動範圍內；對於部分地區出現短缺現象，農業部已責成生產端落實飼養管理，同時協調蛋商加強調度作業，確保供應穩定。

健康你我他／隱形眼鏡給教訓 異地就醫一堂課

多年前一次上海出差，讓我深刻體會異地生病的無措與教訓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。