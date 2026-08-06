AI手機成父親節送禮新趨勢 震旦通訊搶攻智慧生活商機

父親節送禮熱潮升溫，兼具實用與智慧功能的AI手機成為不少民眾首選，震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品，搭配「手機實價登錄」透明價格機制，降低消費者購機負擔。

震旦通訊總經理謝明朗表示，父親節向來是家庭換機的重要檔期，今年除推出多款熱門AI手機優惠外，也針對指定機型加碼提供刷卡、分期0利率不加價，希望減輕消費者購機負擔；同時持續推動「手機實價登錄」，堅持價格公開透明，讓消費者不必擔心因付款方式不同而影響成交價格，真正做到安心消費、放心購機。

除優惠方案外，震旦通訊也持續強化購機服務，提供多元支付、0利率分期、手機保險諮詢、舊機高價回收、專業門號健診、免費手機功能教學、五星級資料移轉、官網下單門市取貨、SHARP智慧家電體驗及手機實價登錄保障等十大服務，打造從購機、資費到售後的一站式服務體驗。

震旦通訊表示，隨著AI手機逐漸成為日常生活的重要工具，消費者除重視硬體規格，更看重價格透明、售後服務及整體購機體驗。

這次主打機型包括SHARP AQUOS wish5s，優惠價8490元，並加贈價值1690元的日本FINAL ZE300主動式降噪真無線藍牙耳機；SAMSUNG Galaxy A57優惠價1萬3990元，以AI智慧功能、流暢效能及高CP值，成為父親節熱門送禮機種。

主打AI影像與時尚設計的HONOR 600則祭出1萬7900元優惠價，三款指定機型活動期間同步享有刷卡、分期0利率不加價優惠，專案即日起至8月10日於全台門市同步登場，優惠商品數量有限，售完、送完為止。

震旦通訊推出「寵愛老爸專案」，精選三款熱門AI手機祭出限時優惠，祭出超值價格與加碼贈品。圖／震旦通訊提供