暑假省錢攻略！全支付加油每公升現折2元 iPASS MONEY領50元7-11優惠

迎接暑假國旅熱潮，電子支付業者紛紛祭出豐富回饋搶客，全面涵蓋行前規劃、交通移動與日常消費。全支付整合旅遊與自然體驗場域，一卡通iPASS MONEY則於4大超商擴充銀行支付選擇，趁著出遊旺季祭出超值優惠，讓民眾輕鬆省荷包。

全支付宣布擴大國民旅遊生態圈支付場景，正式上線易遊網、山隆加油站以及國家森林遊樂區。針對行前規劃，即日起至10月28日止，用戶於活動當月完成登錄，每週三在易遊網單筆消費滿6,000元可獲180全點，滿10,000元享300全點回饋，該活動總預算達20萬全點。若搭配易遊網機票現折活動，最高可省600元。旅途移動方面，即日起至10月31日止，至山隆加油站使用全支付付款，汽油自助加油每公升現折2元，單筆滿100元並登錄再享7%回饋，每月最高100全點，每月回饋限量9.6萬全點。深度體驗部分，即日起至12月31日止，全支付串聯農業部林業及自然保育署轄下13處國家森林遊樂區等場域，登錄後消費不限金額可享5%回饋，每月最高回饋50全點，每月總限量16萬全點。透過多元場景串聯，為民眾打造便利實惠的一站式國旅消費體驗。

一卡通iPASS MONEY電子支付即日起在4大超商新增玉山銀行信用卡及王道銀行Debit卡綁定付款服務，並從即日起至8月14日期間祭出限時不限量回饋活動。民眾只要於iPASS MONEY APP輸入指定優惠碼「紅橘綠買起來」，即可領取7-ELEVEN的50元優惠券。取得優惠券後，於7-ELEVEN使用帳戶餘額或綁定聯邦卡、中信卡、玉山卡與王道Debit卡付款，單筆消費滿159元後3分鐘內即可兌換優惠券並獲得50元儲值金，回饋率超過30%。

全支付山隆加油站加油折價滿額再享7%全點回饋。圖／全支付提供