滿300送300！日本燒肉丼「山牛將」插旗台北 限定「燒肉重」179元起

自2025年8月首度登台的日本人氣燒肉丼「山牛將」，將於8月7日進駐統一時代百貨台北店，開設台灣2號店，並推出限定「燒肉重」系列。為慶祝新店開幕，並限時推出「滿300送300元」優惠活動，讓民眾輕鬆享受日式燒肉丼的滋味。

2017年誕生在東京的「山牛將」，標榜使用原塊牛肉，以強火結合木炭快速炙烤，打造外香內嫩、鮮嫩多汁的招牌燒肉。2025年8月，山牛將首度登台，在新光三越台南小北門店開設全台首店。

即將開設的統一時代百貨台北店，除了提供招牌餐點之外，也推出全新「燒肉重」系列，將現烤燒肉或燒鳥鋪於白飯上，並使用日式重箱裝盛，帶來滿滿的和風感受。肉品餐點包含「原味炭燒豚重」179元起，還有「蔥塩炭燒重」、「炭燒雙拼重」189元起。另也有「炭燒野菜燒肉重」及「溫玉炭燒重」、「特製燒鳥重」、「炭燒板腱重」等多種品項。

「山牛將」台灣2號店預計將於8月7日正式開幕，為慶祝新店登場，8月7日至8月8日，活動期間單筆消費滿300元，並加入LINE官方帳號，即可贈送300元主餐抵用金券，可供下次用餐使用，每日限量50名。