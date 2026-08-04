快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

聽新聞
0:00 / 0:00

滿300送300！日本燒肉丼「山牛將」插旗台北 限定「燒肉重」179元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「山牛將」針對台灣2號店，推出「燒肉重」系列。圖／山牛將提供
「山牛將」針對台灣2號店，推出「燒肉重」系列。圖／山牛將提供

自2025年8月首度登台的日本人氣燒肉丼「山牛將」，將於8月7日進駐統一時代百貨台北店，開設台灣2號店，並推出限定「燒肉重」系列。為慶祝新店開幕，並限時推出「滿300送300元」優惠活動，讓民眾輕鬆享受日式燒肉丼的滋味。

2017年誕生在東京的「山牛將」，標榜使用原塊牛肉，以強火結合木炭快速炙烤，打造外香內嫩、鮮嫩多汁的招牌燒肉。2025年8月，山牛將首度登台，在新光三越台南小北門店開設全台首店。

即將開設的統一時代百貨台北店，除了提供招牌餐點之外，也推出全新「燒肉重」系列，將現烤燒肉或燒鳥鋪於白飯上，並使用日式重箱裝盛，帶來滿滿的和風感受。肉品餐點包含「原味炭燒豚重」179元起，還有「蔥塩炭燒重」、「炭燒雙拼重」189元起。另也有「炭燒野菜燒肉重」及「溫玉炭燒重」、「特製燒鳥重」、「炭燒板腱重」等多種品項。

「山牛將」台灣2號店預計將於8月7日正式開幕，為慶祝新店登場，8月7日至8月8日，活動期間單筆消費滿300元，並加入LINE官方帳號，即可贈送300元主餐抵用金券，可供下次用餐使用，每日限量50名。

來自日本的「山牛將」即將進駐統一時代百貨台北店。圖／山牛將提供
來自日本的「山牛將」即將進駐統一時代百貨台北店。圖／山牛將提供

燒肉 台北 日本

延伸閱讀

台南人氣定食「Okawari」首度北上 吃得到「和牛丼、牛排丼、咖哩」

甜點、飲料吃到飽！「大師兄銷魂麵舖」中友店升級了 限量肉骨茶上桌

吉豚屋「3大人氣豬排餐」限時199元起！ 福勝亭「開運豬排」199元

身分證有「8」吃日本和牛「一盤8元」！車牌有8「送食材、全桌88折」

相關新聞

滿300送300！日本燒肉丼「山牛將」插旗台北 限定「燒肉重」179元起

自2025年8月首度登台的日本人氣燒肉丼「山牛將」，將於8月7日進駐統一時代百貨台北店，開設台灣2號店，並推出限定「燒肉重」系列。為慶祝新店開幕，並限時推出「滿300送300元」優惠活動，讓民眾輕鬆享受日式燒肉丼的滋味。

享大幅差價！台中日曜天地「NG名牌包搶購會」8月7日登場 最低打1.2折

台中市日曜天地OUTLET8月7日至31日舉辦年度「NG名牌包搶購會」，搶購會搜羅全台精品、輕奢、平價包款及行李箱，祭出最低1.2折起優惠。開幕首日更推出限定「首購封場會」，讓消費者有機會搶先入場挖寶。

明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

有出國計畫的民眾不妨把握最後撿便宜機會！因應國際油價變動，國籍航空預計自8月9日起調整燃油附加費，易遊網宣布攜手長榮航空推出全航線83折起限時優惠，8月5日中午12點更加碼開搶曼谷、香港來回機票一口價3,999元；此外，8月7日也將開賣中信兄弟《鬼滅之刃 決戰無限城》主題日獨家VIP席套票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。